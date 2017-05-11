Çalışma Bakanı Saner Kamu-sen Heyetini Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu – Sen) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu – Sen) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kamu – Sen Başkanı Metin Atan sendikanın 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenleyeceği etkinlikler hakkında Bakan Saner’i bilgilendirdi.

Atan, Bakanlıkla her zaman iç içe, birlikte hareket ettiklerini, yaşanan sorunları birlikte istişare ederek aşmaya çalıştıklarını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Bakan Saner’e teşekkür etti.

10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olduğunu hatırlatan Atan, Engelli Yaşam Evi’nin yapımının bir an önce tamamlanması, engelli vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yapılacak yeni yasaların ivedilikle sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 42’nci yılını kutlayan Kamu-Sen ve üyelerine nice yıllar dileyerek, sendikanın sendikal yaşam içerisinde çok farklı ve köklü olduğunu belirtti.

Sendikanın, üyeleri ve devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü, kendi üyelerinin haklarını savunurken bazen sert tartışmalar yaşandığını söyleyen Saner, bunun da normal olduğunu, devletten beklenen işlerin hepsinin her zaman yapılamadığını fakat sağduyulu davranarak orta yol bulunduğunun altını çizdi.

Saner, Kamu-Sen Başkanı ve Yönetim Kurulu’na sendikal çalışmalarında başarılar diledi.

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI