Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Çalışma Bakanı Saner Kamu-sen Heyetini Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu – Sen) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Çalışma Bakanı Saner Kamu-sen Heyetini Kabul Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu – Sen) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kamu – Sen Başkanı Metin Atan sendikanın 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenleyeceği etkinlikler hakkında Bakan Saner’i bilgilendirdi.

Atan, Bakanlıkla her zaman iç içe, birlikte hareket ettiklerini, yaşanan sorunları birlikte istişare ederek aşmaya çalıştıklarını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Bakan Saner’e teşekkür etti.

10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olduğunu hatırlatan Atan,  Engelli Yaşam Evi’nin yapımının bir an önce tamamlanması, engelli vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yapılacak yeni yasaların ivedilikle sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 42’nci  yılını kutlayan Kamu-Sen ve üyelerine nice yıllar dileyerek, sendikanın sendikal yaşam içerisinde çok farklı ve köklü olduğunu belirtti.

Sendikanın, üyeleri ve devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü, kendi üyelerinin haklarını savunurken bazen sert tartışmalar yaşandığını söyleyen Saner, bunun da normal olduğunu, devletten beklenen işlerin hepsinin her zaman yapılamadığını fakat sağduyulu davranarak orta yol bulunduğunun altını çizdi.

 Saner, Kamu-Sen Başkanı ve Yönetim Kurulu’na sendikal çalışmalarında başarılar diledi.

(YIL/ŞEB)  FOTOĞRAFLI  

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Sergisi Açıldı Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin...
Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi” Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi”
Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını Oy Birliğiyle Onayladı Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını...
Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Atun, Armatörler Birliği İle Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği Yetkililerini Kabul Etti Ekonomi Ve Enerji Bakanı Atun, Armatörler Birliği...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplandı.&nbsp;

Haberi Oku