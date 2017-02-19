Çalışma Bakanı Saner, Daü Rektörü Prof. Dr. Osam’ı Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, ilerleyen günlerde Eğitim, İçişleri ve Çalışma Bakanlıklarının katılımı ile üniversitelerin eğitim kalitesinde yakalanılan standardın geliştirilmesi amacıyla ortak bir projeye başlanacağını bildirdi.

SANER: “ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİM KALİTESİNDE YAKALANAN STANDARDIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ORTAK BİR PROJEYE BAŞLANACAK”

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, ilerleyen günlerde Eğitim, İçişleri ve Çalışma Bakanlıklarının katılımı ile üniversitelerin eğitim kalitesinde yakalanılan standardın geliştirilmesi amacıyla ortak bir projeye başlanacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Osam nezaket ziyaretinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Çalışma Bakanlığı tarafından farklı alanlarda birlikte sürdürülen protokollerin olduğunu ifade ederek, iki kurum arasındaki işbirliğinin topluma hizmet adına sürdürülmesini diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de, ziyaretinden dolayı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’a teşekkür ederek, KKTC’de yükseköğrenime devam eden 92 bin 500 genç olduğunu kaydetti.

Saner, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bir devlet üniversitesi olarak hem akademik açıdan hem de öğrenci sayısı bakımından önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak DAÜ ile birlikte ortak çalışmalara imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Saner, ilerleyen günlerde Eğitim, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın katılımıyla üniversitelerin eğitim kalitesinde yakalanılan standardın geliştirilmesi amacıyla ortak bir projeye başlanılacağını ve tüm rektörlerin toplantıya çağrılacağını söyledi.

(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI