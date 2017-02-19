Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Şubat 2017 Pazar 17:20

Çalışma Bakanı Saner, Daü Rektörü Prof. Dr. Osam’ı Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, ilerleyen günlerde Eğitim, İçişleri ve Çalışma Bakanlıklarının katılımı ile üniversitelerin eğitim kalitesinde yakalanılan standardın geliştirilmesi amacıyla ortak bir projeye başlanacağını bildirdi.

Çalışma Bakanı Saner, Daü Rektörü Prof. Dr. Osam'ı Kabul Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

SANER: “ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİM KALİTESİNDE YAKALANAN STANDARDIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ORTAK BİR PROJEYE BAŞLANACAK”

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, ilerleyen günlerde Eğitim, İçişleri ve Çalışma Bakanlıklarının katılımı ile üniversitelerin eğitim kalitesinde yakalanılan standardın geliştirilmesi amacıyla ortak bir projeye başlanacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Osam nezaket ziyaretinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Çalışma Bakanlığı tarafından farklı alanlarda birlikte sürdürülen protokollerin olduğunu ifade ederek, iki kurum arasındaki işbirliğinin topluma hizmet adına sürdürülmesini diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de, ziyaretinden dolayı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’a teşekkür ederek, KKTC’de yükseköğrenime devam eden 92 bin 500 genç olduğunu kaydetti.

Saner, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bir devlet üniversitesi olarak hem akademik açıdan hem de öğrenci sayısı bakımından önemli bir yere  sahip olduğuna dikkat çekerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak DAÜ ile birlikte ortak çalışmalara imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Saner, ilerleyen günlerde Eğitim, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın katılımıyla üniversitelerin eğitim kalitesinde yakalanılan standardın geliştirilmesi amacıyla ortak bir projeye başlanılacağını ve tüm rektörlerin toplantıya çağrılacağını söyledi.

(EMR/HÖ)               FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Şubat 2017 Pazartesi Gündemi 20 Şubat 2017 Pazartesi Gündemi
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Tamamlandı 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Tamamlandı
Gaü Fransa Ve Portekiz’de Kampüs Kuruyor Gaü Fransa Ve Portekiz’de Kampüs Kuruyor
Sağlık Turizmi Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı Sağlık Turizmi Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Bağımsızlık Yolu Trafik Kazaları Konusunda Devleti Eleştirdi Bağımsızlık Yolu Trafik Kazaları Konusunda Devleti...
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst’ten Trafikle İlgili Açıklama Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst’ten...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

20 Şubat 2017 Pazartesi Gündemi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak...

Haberi Oku