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Çalışma Bakanı Çeler İstanbul’da Mevkidaşı Selçuk’la Görüştü

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi için gittiği İstanbul’da mevkidaşı TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü.

Çalışma Bakanı Çeler İstanbul’da Mevkidaşı Selçuk’la Görüştü

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi için gittiği İstanbul’da mevkidaşı TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü.

25 Kasım 2018 Pazar 15:39
Çalışma Bakanı Çeler İstanbul’da Mevkidaşı Selçuk’la Görüştü
Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi için gittiği İstanbul’da mevkidaşı TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü.
Bakanlıktan bilgiye göre, görüşmede, çalışma hayatı ve sosyal hizmetler alanında iki bakanlık arasında sürdürülen çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu. İki bakanlığın takvimlendirilen işbirliği süreci olduğunu söyleyen Çeler, bakanlık olarak projelerin hayata geçirilmesi için somut adım atmak istediklerini kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasındaki iş gücü ve istihdam anlaşmalarının genişletilerek sürdürüleceğini ifade eden Çeler, huzurevi, engelsiz yaşam evi ve özel sektörde çalışan kadınların çocuklarının bakımına imkan sağlayacak kreşlerin açılması gibi bakanlığının öncelikli projeleri hakkında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a bilgi verdi. 

Bakan Çeler, gerçekleştirecekleri projelerin şekillenmesi açısından yerinde incelemelerde bulunmak amacıyla TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’u KKTC’ye davet etti. 
Bakan Selçuk da beraberindeki heyetle Aralık ayı sonunda KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Görüşmenin sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a hediye takdim etti.
(RÇ/FEZ)  FOTOĞRAFLI 
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