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Çalışma Bakanı Çeler, Engelli Derneklerini Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler; Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü, Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yetkililerini kabul etti.

Çalışma Bakanı Çeler, Engelli Derneklerini Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler; Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü, Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yetkililerini kabul etti.

09 Kasım 2018 Cuma 11:38
Çalışma Bakanı Çeler, Engelli Derneklerini Kabul Etti
Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler; Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü, Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yetkililerini kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre “Adım Adım Engelleri Aşıyoruz” ve “Engelleri Aşmak İçin Biz De Varız” sloganlarıyla yola çıkan Yonpaş Dumlupınar, Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ortak projeleri sonucu sağlanan 15 tekerlekli sandalye bağışı öncesinde Bakan Zeki Çeler ile görüştü.  Tekerlekli sandalyelerin 5\'i dernekte, 10 tanesi de devlet hastanelerinde kullanılacak. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşmasında hayatta en büyük engelin yürekte olduğunu belirterek, “onun dışında hiçbir engel, engel değildir” dedi. 
Maddi imkansızlıkların kendilerini zorladığını anlatan Çeler, şu an özel gereksinimli bireylerin de istihdamı için uğraş verdiklerini belirtti ve Başbakanlık bünyesindeki, Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarına dikkat çekti. 15 tekerlekli sandalye bağışı yapılmasının son derece anlamlı olduğunu dile getiren Bakan Çeler, iki kardeş ülke arasındaki bu tür işbirliklerinin önemini vurguladı. 
Tüm Engelliler Konfederasyonu Başkanı Nedim Kılıç da, engeller kalktıkça, imkân verildikçe her zaman en güzeline ulaşmak ve hizmet etmek için uğraştıklarını kaydetti.
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de konuşmasında, spor kulüplerinden Yonpaş Dumlupınar’ın böylesi bir duyarlılıkla engellilere yaklaşarak sandalye bağışı sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katkı koyan herkese teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından, karşılıklı hediye takdimi yapıldı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İrfan Nadir 18 Yaş üstü engelli ve rehabilitasyon merkezinden bir gencin yaptığı eseri Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu Başkanı Nedim Kılıç’a takdim etti. 
(DOĞ/HÖ)                  FOTOĞRAFLI

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