Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 06:10

Çalışma yasağı Yangın Alarmı ile Delindi!

Çalışma yasağı Yangın Alarmı ile Delindi!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Çalışma yasağı delindi,
gemide yangın alarmı verildi

Bakanlar Kurulu kararı gereği 12-13-14 Temmuz tarihleri arasında, saat 12:00 ve 16:00 saatleri arasında açık alanda çalışma yasağı göz göre göre delindi.

12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe konulan saat 12:00 - 16:00 arasındaki dışarıda, açık alanda çalışma yasağının uygulanmasıyla birlikte bir çok denetimsizlik şikayeti gündeme gelirken, buna benzer bir olay yasağın son gününde hem de devlet kurumumun da içerisinde bulunduğu bir ortamda yaşandı.

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla, bugün Gazimağusa Limanı'nda kural delicilik ve yasa tanımazlık kamuoyunun gözleri önüne sunuldu.

Güç-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre; "Bakanlar Kurulu kararı gereği 12-13-14 Temmuz tarihleri arasında, saat 12:00 ve 16:00 saatleri arasında açık alanda çalışma yasağı göz göre göre delindi. 

Mağusa Limanı'nda gemi tahliye işlemlerinin saat 12:00'de durması gerektiği üzere, gemide yangın alarmı verilerek tırların 12:00'den sonra tahliye edilmesi durumu zoraki bir biçimde yaratıldı.

Dayatılan durum gereği gemi tahliyesinde liman işçilerinden gümrük personeline kadar çalışan tüm kesimler fiili olarak çalışmaya zorlandı." denildi.

adsiz-089.png

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Çalışma Yasağı Yangın Alarmı Ile Delindi!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçük, yaşam savaşı veriyor Küçük, yaşam savaşı veriyor
SANER: “DIŞARIDA ÇALIŞMA YASAĞI BİLİMSEL VERİLERE GÖRE ALINDI. 79 İHBAR GELDİ” SANER: “DIŞARIDA ÇALIŞMA YASAĞI BİLİMSEL VERİLERE...
Algan tutuklu yargılanacak Algan tutuklu yargılanacak
Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Heyetini Kabul Etti Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Benzinciler...
Ktams Pazartesi Merkez Bankası’nda Uyar Grevi Yapacak Ktams Pazartesi Merkez Bankası’nda Uyar Grevi Yapacak
Bonzai soruşturması sürüyor Bonzai soruşturması sürüyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Küçük, yaşam savaşı veriyor

Haberi Oku