Çalışma yasağı Yangın Alarmı ile Delindi!

Çalışma yasağı delindi,

gemide yangın alarmı verildi

Bakanlar Kurulu kararı gereği 12-13-14 Temmuz tarihleri arasında, saat 12:00 ve 16:00 saatleri arasında açık alanda çalışma yasağı göz göre göre delindi.

12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe konulan saat 12:00 - 16:00 arasındaki dışarıda, açık alanda çalışma yasağının uygulanmasıyla birlikte bir çok denetimsizlik şikayeti gündeme gelirken, buna benzer bir olay yasağın son gününde hem de devlet kurumumun da içerisinde bulunduğu bir ortamda yaşandı.

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla, bugün Gazimağusa Limanı'nda kural delicilik ve yasa tanımazlık kamuoyunun gözleri önüne sunuldu.

Güç-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre; "Bakanlar Kurulu kararı gereği 12-13-14 Temmuz tarihleri arasında, saat 12:00 ve 16:00 saatleri arasında açık alanda çalışma yasağı göz göre göre delindi.

Mağusa Limanı'nda gemi tahliye işlemlerinin saat 12:00'de durması gerektiği üzere, gemide yangın alarmı verilerek tırların 12:00'den sonra tahliye edilmesi durumu zoraki bir biçimde yaratıldı.

Dayatılan durum gereği gemi tahliyesinde liman işçilerinden gümrük personeline kadar çalışan tüm kesimler fiili olarak çalışmaya zorlandı." denildi.