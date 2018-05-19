Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Sosyal Hizmet Çalıştayı” düzenledi.



Acapulco Otel’de yapılan çalıştaya, Sosyal Hizmetler Dairesi'nde çalışan 80 personel katıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin, bakanlığın “insana dönük yüzü” olduğunu söyleyerek, sosyal hizmetlerin özveri gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çekti.





Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çeler'in açılış konuşmasının ardından ilk sözü alan Uzman Doç. Dr. Aslı Bugay, “Stres Yönetimi” konulu bir sunum yaptı.Sunumum ardından oturumlara geçildi. Üç oturumda gerçekleşen ve gün boyu süren çalıştayda Sosyal Hizmetler Dairesi'nin görev alanına giren “farklı gelişen bireyler, kadına yönelik şiddet, LGBT, arşiv ve yardımcı hizmetler, yoksulluk-yaşlılık, bağımlılık, riskli davranış sergileyen bireyler ve çocuk" başlıklarında sorunlar masaya yatırıldı.Çözüm önerilerinin sunulduğu çalıştayın sonunda hazırlanan ön raporla bir yol haritası oluşturulacağı bildirildi.