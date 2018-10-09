Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanığı’ndan Sosyal Medya Paylaşımları İçin Çağrı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya paylaşımlarında dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yardım kampanyalarıyla ilgili uyarı yaptı.Yapılan açıklamada “Son günlerde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde yardım amaçlı, para toplama veya ekonomik yönden sıkıntı yaşayan insanların sorunlarını çözme hedefi ile, özellikle çocukları kullanma yönünde paylaşımlar yapıldığı gözlenmemektedir. Bu paylaşımlar, yardımcı olmak, toplumsal farkındalık ve , duyarlılık yaratmak amacı ile paylaşılmış olsa da, bu konuda herhangi bir fikir sunmayacak kadar küçük çocukların özel hayatlarının korunmaması ve özel alanlarının binlerce kişinin gözü önüne sunularak paylaşılması, çocukların kişisel haklarına aykırı olabileceği gibi mahremiyetlerini de zedelemektedir.” denildi.

“Bu tür paylaşımları onaylamak, alkışlamak, modellemek yerine, çocuklara yönelik yapılan bu sosyal medya istismarına, gerekli ve doğru tepki verilmelidir” denilen açıklamada, “

Çocukların yüksek faydasını düşünerek, çocuk üzerinden değil, çocuklar için bir şeyler yapma derdinde, çocukların dünyasını anlayarak, hassasiyetlerini psikolojik gelişimleri konusunda ortak bir fikre sahip olarak çocuk haklarına sahip çıkarak ,haklarını savunmak için çaba sarfetmeliyiz.” Ifadesi kulandıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ihtiyaçlı insanlara yardım için Sosyal Hizmet Şubeleri ile Alo 183 Acil Sosyal Hizmet Hattından iletişime geçilebileceği ve ihtiyaçlı insanlara en doğru yardımın ulaştırılmasına katkı konabileceği vurgulandı. Açıklamada, aranabilecek bölge amirliklerinin telefon numaraları da paylaşıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 227 3743

Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa 6112222

Sosyal Hizmetler İhbar Hattı Alo 183

Sosyal Hizmet Merkezleri 2278152

sosyal Hizmetler Dairesi Mağusa Bölge Amirliği 3664336

Sosyal Hizmetler Dairesi Akdoğan Bürosu 3777313

Sosyal Hizmetler Dairesi Girne Bölge Amirliği 8156744

Sosyal Hizmetler Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği 7142136

Sosyal Hizmetler Dairesi Lefke Bürosu 7287443

Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Bürosu 3712853

Sosyal Hizmetler Dairesi Mehmetçik Bürosu 3755075

Sosyal Hizmetler Dairesi Erenköy Bürosu 3744997