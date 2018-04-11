Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Ankara’da

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bu sabah KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ile bir araya geldi.

Bakan Çeler daha sonra Anıtkabir’i ziyaret ederek, mozaleye çelenk sundu ve Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

“Büyük lider Atatürk,

İlkokul yıllarımı anımsıyorum, o yıllarda “Andımız”ı okumak için sınıf arkadaşlarımla yarıştığımız günler hiç aklımdan çıkmıyor. Laik bir toplum için verdiğiniz mücadele karşısında saygıyla eğiliyorum.

Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve uygarlık yönünde ilerlemenin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğuna inanmayı sizden öğrendik

Küçüklerimi koruyarak, büyüklerimi sayarak, ilerlediğim bu yolda, insanoğlunun tüm hayatına dokunan önemli bir makamla karşınızda bulunmaktan onur duyuyorum.

Laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüyle yaşamını sürdüren Kıbrıs Türk Toplumu, bölge ve dünya barışına olan inancını korumakta olup, kararlılığını muhafaza etmektedir.

İlke ve devrimleriniz, geçmişte olduğu gibi, bugün de, gelecekte de, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk Toplumu’nun bir temsilcisi olarak sizi saygıyla selamlıyorum.