Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner’den TAK’a 43. Yıl Mesajı

“TAK, HIZLI, DOĞRU VE YANSIZ HABERCİLİK ANLAYIŞIYLA KIBRIS TÜRK BASININDA HER ZAMAN ONURLU BİR YERE SAHİP OLDU”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 43’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Saner, ajansın Kıbrıs Türk halkının sesinin ve milli mücadelenin duyurulmasında tarihi ve kutsal bir rol üstlendiğini kaydederek, “TAK, hızlı, doğru ve yansız habercilik anlayışıyla Kıbrıs Türk basınında her zaman onurlu bir yere sahip oldu” dedi.

Bakan Saner, hizmette 43’üncü yıla giren TAK’a başarı diledi, Yönetim Kurulu üyelerini, yöneticileri ve çalışanları kutladı.