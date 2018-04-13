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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇELER’İN ANKARA TEMASLARI…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇELER’İN ANKARA TEMASLARI…

13 Nisan 2018 Cuma 10:50
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇELER’İN ANKARA TEMASLARI…
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇELER’İN ANKARA TEMASLARI…


ÇELER, AİLE VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KAYA, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN SARIEROĞLU VE BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ İLE BİR ARAYA GELDİ
AKDAĞ: “EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. TEKNİK ÇALIŞMA YAPMAK ÜZERE BİR EKİB KKTC'YE GİTTİ”
ÇELER: “İKİ KARDEŞ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN YANI SIRA POLİTİK İŞ BİRLİĞİNİN DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖNEMLİ”

TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC ile ekonomik iş birliği konusundaki çalışmaların devam ettiğini, bu konuda teknik çalışma yapmak üzere bir ekibin KKTC'ye gittiğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Ankara temasları çerçevesinde dün sırasıyla, TC Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, ilk ziyaretini TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya gerçekleştirdi.
Çeler, görüşmede, iki ülke arasındaki sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili konularda Bakan Kaya’ya görüş ve düşüncelerini aktardı.
Ziyaretin sonunda Bakan Çeler, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler tarafından yapılan hediyeyi de takdim etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler ikinci ziyaretini mevkidaşı TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na gerçekleştirdi. Sarıeroğlu'nun makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Çeler, Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde özel gereksinimli gençler tarafından hazırlanan ahşap tabloyu da TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu’na sundu.
İki bakanın baş başa bir süre görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Toplantıda, sosyal güvenlik, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ve genel sağlık sigortası konularında istişarelerde bulunuldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Zeki Çeler, son olarak Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bir araya geldi.
Çankaya Köşkü toplantı salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Akdağ, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler ile iki gün önce görüştüklerini aktardı. 
AKDAĞ: “EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”
KKTC ile ekonomik iş birliği konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirten Akdağ, bu konuda teknik çalışma yapmak üzere bir ekibin KKTC'ye gittiğini söyledi.
Çeler ise, randevu taleplerini kabul ettiği için Akdağ'a teşekkür etti.
Akdağ ile detaylı konuşabilme imkanı buldukları için mutlu olduklarını dile getiren Çeler, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra politik iş birliğinin de sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti. Çeler, TC Başbakan Yardımcısı Akdağ’a da Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler tarafından yapılan hediyeleri takdim etti.
Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Anahtar Kelimeler:
Recep AkdağZeki ÇelerFatma Betül Sayan KayaUlide Sarıeroğlu
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