Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Güzelyurt Ve Lefke Bölgesinde Temaslar Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde temaslarda bulundu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığına bağlı Güzelyurt ve Lefke Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ni ziyaret eden Gürpınar, personelin sıkıntılarını yerinde tespit etmek istediklerini söyledi.

LEFKE BELEDİYE BAŞKANI KAYA İLE GÖRÜŞTÜ

Güzelyurt ve Lefke temasları çerçevesinde Lefke Belediyesi’ne de giden Gürpınar, Başkan Aziz Kaya ile bir araya geldi.

Görüşmede, Lefke’nin genel sorunlarının yanı sıra Lefke Belediyesi çalışanlarının çalışma koşulları ve sosyal yatırımlarının yapılamamasından kaynaklanan sıkıntılar ele alındı.

Bakan Gürpınar, ziyarette Bakanlığına bağlı birimleri gezerek sorunlarla ilgili bilgi aldığını söyledi.

BELEDİYENİN SOSYAL GÜVENLİK YATIRIMI SORUNLARI

Gürpınar, Lefke Belediyesi’nde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yapılamamasının çeşitli sıkıntılara neden olduğuna işaret ederek, sorunu aşmak için neler yapılabileceğini ele aldıklarını ifade etti.

Ziyaretin bir amacının da bölgenin genel sıkıntılarını görüşmek olduğunu kaydeden Gürpınar, sorunların aşılması için Bakanlık olarak ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke Belediyesi’nin sorunlarına değindi.

Kaya, Lefke Belediyesi’nin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yatırımları konusunda en sıkıntılı belediye olduğunu anımsatarak, bütçede toparlanmaya yönelik adımlar attıklarını söyledi.