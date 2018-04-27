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Çalışma İzni olmayan 27 kişi tespit edildi

15 işyerinde 27 çalışanın çalışma izinsiz olduğu tespit edilerek 63 bin 855 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma İzni olmayan 27 kişi tespit edildi

15 işyerinde 27 çalışanın çalışma izinsiz olduğu tespit edilerek 63 bin 855 TL tutarında idari para cezası kesildi.

27 Nisan 2018 Cuma 12:31
Çalışma İzni olmayan 27 kişi tespit edildi

KAYIT DIŞILIĞA YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR

10-21 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA, ÜLKE GENELİNDE 225 İŞYERİ VE 384 ÇALIŞAN DENETLENDİ

15 İŞYERİNDE 27 ÇALIŞANIN ÇALIŞMA İZİNSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ, 63 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında ,10-21 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 225 işyeri/işveren, 384 çalışan denetlendi; 15 işyerinde 27 çalışanın çalışma izinsiz olduğu tespit edilerek 63 bin 855 TL tutarında idari para cezası kesildi.

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Kayıt dışı yaşamla mücadele kapsamında,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İzin Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde 10 Nisan’dan itibaren ortak başlatılan denetimlerin  artarak devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilgili kurumların katılımıyla, altı ilçede farklı günlerde ve saatlerde yapılan denetimlerde,  Polis Muhaceret ve Polis Trafik Ekipleri tarafından durdurulan otobüs/minibüs ve benzeri yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile kamyon/kamyonet ve benzeri iş araçlarına ait evrak kontrolü yapılırken, sürücülerin/çalışanların, çalışma izinleri ve sosyal güvenlik yatırımları Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından kontrol ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından kayıtdışılıkla mücadele amacıyla,10-21 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde yapılan denetimlerde; Lefkoşa’da 69, Girne’de 49, Mağusa’da 34 ve Güzelyurt’ta 73 olmak üzere toplam 225 işyeri/işveren denetlendi.

Lefkoşa’da 123, Mağusa’da 96, Girne’de 82 ve Güzelyurt’ta 83 olmak üzere toplam 384 çalışan ( 126 TC+199 KKTC+60 Diğer Uyruklu) teftiş edilirken; 15 işyerinde 27 çalışanın çalışma izinsiz olduğu tespit edilerek 63 bin 855TL tutarında idari para cezası kesildi.

Son Güncelleme: 27.04.2018 16:04
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