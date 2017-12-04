Çalışma İzni Işlemleri Bugünden İtibaren İnternetten Yapılabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugünden itibaren tüm çalışma izin işlemlerinin Bakanlığın web sitesinden online yapılabileceğini duyurdu.Ön çalışma izni, çalışma izni uzatma ve yatay geçişler, bugünden itibaren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın www.csgb.gov.ct.tr sitesinden yapılabilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çalışma izni için gerekli başvuru formları işveren veya işveren vekili tarafından web sitesinden indirilecek ve başvurunun yapılmasıyla sistem SMS mesajı ile doğrulama kodu ve işlem takip referans numarası gönderecek.İşveren veya işveren vekili, aldığı işlem takip numarasıyla Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine şahsen giderek işlemleri tamamlayabilecek.Tüm çalışma izin işlemleri için, harçların Kıbrıs Türk Kooperatif Bankası’nın 10-304-0006138109 numaralı “Çalışma İzin Harçları Bedeli Hesabı”na yatırılması gerekiyor.