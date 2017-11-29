FLAŞ HABER

Yine İş Kazası!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Kasım 2017 Çarşamba 17:27

ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN İNTERNET ÜZERİNDEN

ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK'TAN İTİBAREN İNTERNET ÜZERİNDEN
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN İNTERNET ÜZERİNDEN

Ön çalışma izni, çalışma izni uzatma ve yatay geçişler, 4 Aralık’tan itibaren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın www.csgb.gov.ct.tr sitesinden yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ön çalışma izni, çalışma izni uzatma ve yatay geçişler için başvuruların işveren veya işveren vekili tarafından www.csgb.gov.ct.tr sitesinden indirilecek formlarla yapılabilecek.

Başvurunun ardından, sistem SMS mesajı ile doğrulama kodu ile işlem takip referans numarası gönderecek. İşveren veya işveren vekili, aldığı işlem takip numarasıyla Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine şahsen giderek işlemleri tamamlayabilecek.

Tüm çalışma izin işlemleri için, harçlar 4 Aralık itibarıyla Kıbrıs Türk Kooperatif Bankası’nın 10-304-0006138109 numaralı "Çalışma İzin Harçları Bedeli Hesabı"na yatırılması ve banka dekontuyla birlikte Çalışma İzin Merkezi’ne gidilmesi gerekecek.



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ SÜRÜYOR GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ...
Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var
“KISMET”İN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI “KISMET”İN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
LEFKOŞA’DA VE YAYLA’DA DARP… İKİ YARALI 4 TUTUKLU VAR LEFKOŞA’DA VE YAYLA’DA DARP… İKİ YARALI 4...
Yine İş Kazası! Yine İş Kazası!
İZİNSİZ İSKELE İNŞAATIYLA İLGİLİ DAVADA ARA EMRİ VERİLDİ İZİNSİZ İSKELE İNŞAATIYLA İLGİLİ DAVADA ARA...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ...

Haberi Oku