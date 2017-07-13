Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:53

Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim

Çalışma Dairesi'nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12-14 Temmuz tarihleri arasında geçeli olan, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarda çalışma yasağına uyulup uyulmadığı konusunda Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından bugün tüm ilçelerde denetime çıkıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, basın mensuplarının da Çalışma Dairesi müfettişlerine eşlik ettiği Lefkoşa ilçesi denetimlerinde Yenikent-Ortaköy, Hamitköy ve Gönyeli bölgeleri olmak üzere;  Çalışma Dairesi’ne bağlı müfettişlerden oluşan üç ekip Alo 102 İhbar Hattı’na gelen ihbarlara da öncelik vererek, inşaatlarda 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarda çalışma yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler yarın da tüm ilçelerde, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarda çalışma yasağına uymayanları denetlemeye devam edecek.

Dışarda çalışma yasağına uymayanları ihbar etmek isteyen duyarlı vatandaşlar, Bakanlığa bağlı Alo 102 İhbar hattını bugün saat 17.00’e kadar, yarın da saat 16.00’a kadar arayabilecekler.

12-14 Temmuz tarihleri arasında, çalışanların sağlığının korunabilmesi amacıyla, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarda çalışma yapılmasını yasaklaya karara ilişkin tüm ilçelerde yapılan teftişleri kapsayan denetim raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Dikkat! Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek Dikkat! Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku