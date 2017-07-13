Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12-14 Temmuz tarihleri arasında geçeli olan, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarda çalışma yasağına uyulup uyulmadığı konusunda Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından bugün tüm ilçelerde denetime çıkıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, basın mensuplarının da Çalışma Dairesi müfettişlerine eşlik ettiği Lefkoşa ilçesi denetimlerinde Yenikent-Ortaköy, Hamitköy ve Gönyeli bölgeleri olmak üzere; Çalışma Dairesi’ne bağlı müfettişlerden oluşan üç ekip Alo 102 İhbar Hattı’na gelen ihbarlara da öncelik vererek, inşaatlarda 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarda çalışma yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler yarın da tüm ilçelerde, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarda çalışma yasağına uymayanları denetlemeye devam edecek.

Dışarda çalışma yasağına uymayanları ihbar etmek isteyen duyarlı vatandaşlar, Bakanlığa bağlı Alo 102 İhbar hattını bugün saat 17.00’e kadar, yarın da saat 16.00’a kadar arayabilecekler.

12-14 Temmuz tarihleri arasında, çalışanların sağlığının korunabilmesi amacıyla, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarda çalışma yapılmasını yasaklaya karara ilişkin tüm ilçelerde yapılan teftişleri kapsayan denetim raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.