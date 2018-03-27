ÇALIŞMA DAİRESİ, TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 3 İŞÇİNİN KAÇAK OLDUĞUNU AÇIKLADI

ÇALIŞMA DAİRESİ, GİRNE -DEĞİRMENLİK ANAYOLUNDAKİ TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 3 İŞÇİNİN KAÇAK OLDUĞUNU AÇIKLADI



Çalışma Dairesi, bu sabah Girne -Değirmenlik anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 işçinin kaçak oldukları açıkladı.



Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol yazılı açıklamasında, Kartal Taşkal’ın çalışma izninin 2 yıl önce iptal edildiği, Harun Yaltılıgil ve Muhammed İmdatullah’ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtları bulunmadığının tespit edildiğini, olayla ilgili tahkikatın tamamlanmasıyla Daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımların uygulanacağını belirtti.



Açıklamada şunlar ifade edildi:



“Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nin yaptığı inceleme sonrasında, Kartal Taşkal’ın 5 Aralık 2015 tarihinde çalışma izni işveren tarafından iptal edilmiştir (kaçaktır). Diğer iki yaralı olan Harun Yaltılıgil ve Muhammed İmdatullah’ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtları bulunmamaktadır.



Çalışma Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili tahkikatı devam

etmektedir. Tahkikatın tamamlanmasıyla; Daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca

gereken yaptırımlar uygulanacaktır.”



Kazada yaralanan HG 086 plakalı araç (beton dökme pompası) sürücüsü Kartal Taşkal (E-46) ve araçta yolcu olarak bulunan Harun Yaltılıgil (E-19) ile Muhammed İmdatullah’ın (E-26) kaldırıldıkları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor