Çalışma Dairesi Girne’de 3 İnşaatı Denetledi

GÜRPINAR’IN DA KATILDIĞI DENETİMLERDE 2 İNŞAAT KAPATILDI

BRT KAMERAMANINA SALDIRIYI KINAYAN GÜRPINAR: “BU TÜR OLAYLAR MÜFETTİŞLERİMİZİN DENETİM YAPMA KARARLILIĞINI ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI GİBİ, BASIN EMEKÇİLERİNİN HABER YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DE KISITLAYAMAYACAKTIR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Çalışma Dairesi Müdürü İsmail Bayhanlı ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca’nın eşlik ettiği Girne Çalışma Dairesi müfettişlerinden oluşan bir ekip, bugün Girne bölgesinde üç inşaatta denetim yaparak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda ilgili inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetimin yapıldığı ilk inşaatta, çevre emniyetinin sağlanmadığı, koruyucu önlemlerin alınmadığı, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalıştırılmadığı tespit edilerek, inşaatın Çalışma Dairesi tarafından kapatılması kararlaştırıldı.

Çalışma Dairesi tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle daha önce bir hafta süreyle kapatılan ve gereken önlemler alındıktan sonra faaliyetine yeniden başlayan ikinci inşaatta ise, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alındığı, düşme tehlikesi olan yerlerde korkuluk kullanıldığı, asansör boşluklarının kapatıldığı, inşaat alanına ikaz levhalarının asıldığı tespit edildi.

Üçüncü inşaatta ise çalışanların güvenliği açısından asansör boşluğunun kapalı olmadığı, çalışanların güvenliğinin ihmal edildiği tehlikeli geçitlerin olduğu, gereken önlemlerin alınmadığı saptanarak Çalışma Dairesi tarafından inşaatın faaliyeti durduruldu.

BAYHANLI

Çalışma Dairesi Müdürü İsmail Bayhanlı, Girne bölgesinde yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Çalışma Dairesi’nin iş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerden biri olan inşaat sektörüne yönelik denetimlerinin etkin olarak süreceğini belirtti.

Bayhanlı, ilgili inşaatlarda denetim yaparken, inşaatın çevre emniyeti, giriş çıkış emniyeti, asansör boşlukları, korkuluklar, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı gibi konularda incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

GÜRPINAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin Çalışma Dairesi’nin yasal görevi olduğunu, güvenli çalışma ve çalıştırma bilincinin yerleştirilmesi için kendisinin de bugün yapılan denetimlere katılmak istediğini ifade etti.

Kamuoyunda iş sağlığı ve güvenliği konusunda büyük bir hassasiyet oluştuğunu vurgulayan Gürpınar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihmal eden işyerleri ile bu kurallara uyan, örnek işyerlerine dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

İNŞAAT DENETİMİNDE BRT EKİBİNE SALDIRI

Açıklamaya göre, Çalışma Dairesi tarafından bu sabah yapılan inşaat denetimlerinin ilkinde, müfettişlerden oluşan ekibe eşlik eden ve inşaatta alınmayan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini görüntüleyen BRT ekibine, inşaatta çalışan ustabaşı tarafından sözlü saldırıda bulunulmuş ve BRT kameramanının kamerası kırıldı.

BAKANIN AÇIKLAMASI

Çalışma Dairesi Müdürü İsmail Bayhanlı tarafından BRT muhabirine açıklama yapılırken yaşanan olayla ilgili olarak BRT ekibinin Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğu belirtilen açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar’ın yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde verildi:

“Bugün Girne bölgesinde Çalışma Dairesi müfettişlerimizin yaptığı denetimler sırasında, personelimize eşlik eden BRT ekibi, görevini yaptığı esnada; inşaatın sorumlusu tarafından sözlü saldırıya uğramış ve sözkonusu çalışan BRT kamerasının kırılmasına sebep olmuştur.

Amaçları sadece haber yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek olan basın çalışanlarının uğradığı bu saldırıyı esefle kınıyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kendisine verilen yasal yetkiyle önceden haber vermeden işyerlerine denetim yapabileceğini anımsatmak istiyorum. Bu tür olaylar müfettişlerimizin denetim yapma kararlılığını ortadan kaldıramayacağı gibi, basın emekçilerinin haber yapma özgürlüğünü de kısıtlayamayacaktır.”