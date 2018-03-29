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ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZİNLERİNE SINIRLAMA

YABANCI ÖĞRENCİLERE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK İÇİN İZİN VERİLMEYECEK

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZİNLERİNE SINIRLAMA

YABANCI ÖĞRENCİLERE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK İÇİN İZİN VERİLMEYECEK

29 Mart 2018 Perşembe 13:45
ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZİNLERİNE SINIRLAMA
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ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİ İÇİN ÜNİVERSİTEYE DEVAM ETTİĞİNE DAİR BELGE İSTENECEK
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 23 Mart’ta yayınladığı genelgeyle öğrenci çalışma izinlerine sınırlamalar getirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre genelgede, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin inşaat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için yapacağı öğrenci çalışma izni başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi. 
Ayrıca genelgede, öğrenci çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler için;  öğrenim görmekte oldukları üniversiteden alacakları, birinci sınıfı bitirdikleri ve daha üst sınıflara devam etmekte olduklarını gösteren bir belge isteneceği kaydedildi.
Genelge şöyle:
"Bilindiği gibi Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ülkemizdeki kayıtlı işyerlerinde ve işverenlerin yanında öğrenci çalışma izni alarak çalışmaya imkan tanımaktadır. 
Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü ile,  ülkemize Yüksek Öğrenim için gelen öğrencilere öğrenci kimlikleri ile çelişmeyecek sektörlerde çalışma imkanı tanınmakta ve uygulamada ilgili Bakanlıklar tarafından da bu yönde gerekli hassasiyet gösterilmektedir.
Yine aynı tüzükte, gece kulüpleri ve benzeri yerler ile kumarhaneler, bahis evleri ( bet ofisler) ve bunlarla bağlantılı hizmetler sunan işyerlerinde,  yabancı uyruklu öğrencilerin  istihdam edilemeyeceği düzenlenmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan öğrenci çalışma izni başvurularında, birçok müracaatın inşaat sektörü ile ilgili olmasını dikkate alan Bakanlığımız; bu konuda önlem almak amacıyla, yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar,  öğrenci çalışma izni başvurularında geçerli olacak bir takım kararlar almış ve bunu bir genelge ile ilgili dairelerine aktarmıştır.
Bu kararlar şu şekildedir:
1- 23 Mart 2018 tarihinden itibaren Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde sıralanan kısıtlamalara ek olarak,  inşaat sektöründe faaliyet gösteren KKTC’de kayıtlı işyerlerinin, KKTC’deki üniversitelerde öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler için yapacakları öğrenci çalışma izini müracaatları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kabul edilmeyecektir. 
2- Öğrenci Çalışma izni almak için yapılan başvurularda,  müracaat edilen yabancı uyruklu öğrenci için öğrenim görmekte olduğu üniversiteden alacağı 1.sınıfı bitirmiş ve 2.sınıfa devam etmekte olduğunu gösteren belgenin de ilgili birime sunulması şartı aranacaktır.  Diğer koşullar yerine getirilmiş olsa bile bu belgenin sunulmaması durumunda; öğrenci çalışma izni  Bakanlık tarafından onaylanmayacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Çalışma İzinleri TüzüğüÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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