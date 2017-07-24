Çalışma Bakanlığı’nda İş Sağlığı Ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, iş sağlığı ve güvenliği konusunda, özellikle inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği tüzüğünün yeniden düzenlenmesi amacıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

BAKAN SANER İNŞAATLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ’NDE SONA GELİNDİĞİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, iş sağlığı ve güvenliği konusunda, özellikle inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği tüzüğünün yeniden düzenlenmesi amacıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

Saner, "Bu tüzüğü değişmeden kimse benim inşaatlarda baretli bir fotoğrafımı göremeyecek. Ancak bu tüzük geçtikten sonra baretimle inşaatlara giderim" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mert Girgen, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu ve bakanlık bürokratları katıldı.

SANER: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÜLKENİN GEREKEN YERDE OLMASI İÇİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H.Ersan Saner, 28 Eylül 2016’da iş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği tüzüğünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar konusunda sona gelindiğini söyledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İnşaatlarda İş Sağlığı ve Tüzüğü taslağının ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşüne sunulduğunu ve öneri alındığını belirten Saner, örgütlerin görüşleri doğrultusunda tüzükte değişiklikler yapıldığını; hazırlanan tüzüğe “biz yaptık oldu” değil hep birlikte istişare ederek son şeklini vermeyi arzuladıkları kaydetti.

“TÜZÜKTE CİDDİ EKSİKLER VARDI”

Yalnızca Bakanlık tarafından değil sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde tüzüğün hazırlanması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Saner şöyle konuştu:

"1998 yılından beri yenilenmeyen İnşaatlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü’nde çok ciddi eksiklikler vardı. 2008 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkmış olmasına rağmen, yürürlükte olan tüzük İş Yasası altında bulunuyordu. Çok önceden yapılması gereken bu çalışmalara bir yerden başlamayı Bakanlık olarak kendimize görev atlettik. Bugün de sizlerin görüşleriyle Merkezi Mevzuat Dairesi ve Başsavcılığın görüşü de alınarak bu tüzüğün yayınlanması bizim görevimiz olacak."

İş sağlığı ve güvenliğinin bütünün bir parçası olduğuna dikkat çeken Bakan Saner, esas olanın mesleki denetim zorunluluğu olduğunu savunarak her sektörde denetimin şart olması gerektiğine vurgu yaptı.

“TÜZÜĞÜ DEĞİŞMEDEN KİMSE İNŞAATLARDA BARETLİ FOTOĞRAFIMI GÖREMEYECEK”

15 aylık görevi süresince Bakanlığının inşaatlarda yaşanan iş kazalarından dolayı çokça eleştirildiğini ifade eden Saner "Bu tüzüğü değişmeden kimse benim inşaatlarda baretli bir fotoğrafımı göremeyecek. Ancak bu tüzük geçtikten sonra baretimle inşaatlara giderim" sözlerini yineledi ve Bakanlığın nereye varmak istediğini ortaya koymak için ısrarla çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

"İlçelerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetim yoktur" eleştirilerine de en güzel cevabın Çalışma Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde verildiğini kaydeden Saner, adada ne kadar inşaatın denetlendiğinin Daire tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını anımsattı. Saner, konuşmasının sonunda tüzüğe katkı koyan sivil toplum örgütlerine teşekkür ederek tüm ihtiyaçların yenilenen tüzükle daha doğru bir noktada karşılanacağına inanç belirtti.

AKTAÇ

Toplantıda söz alan Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç, düzenlenen çalışma toplantısının ikincisi olduğunu, daha önceki toplantıda Oda olarak önerilerini sunduklarını, yeni bir tüzükle yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduklarını söyledi ve Bakanlığa teşekkür etti.

AYSAL

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal, 10 aylık bir çalışma ile tüzüğün son haline getirildiğini ifade ederek, Oda’nın görüşlerini Bakanlığa sunarak sürece destek verdiğini kaydetti.

Bundan sonraki sürecin yaşanılarak görüleceğini belirten Aysal, Bakanlığa ve Çalışma Dairesi’ne denetim konusunda büyük görev düştüğünü söyledi. Hem yapı denetiminde hem de iş sağlığı ve güvenliğinde farkındalık eğitiminin önemine vurgu yapan Aysal, denetime paralel olarak eğitim ve uygulamanın sahada bir fiil yapılması için Oda olarak çalışmaların takipçisi ve destekleyicisi olacaklarının altını çizdi. Tüzüğün kamu yararına yapılan önemli bir çalışma olduğunu hatırlatan Aysal, tüzüğün bir an önce uygulamaya geçmesini talep etti.

GİRGEN

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mert Girgen de, Oda olarak tüzüğe katkı koyma fırsatı verdikleri için Bakanlık yetkililerine teşekkürlerini iletti. Yapı denetimi ile beraber İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve tüzüklerinin hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesinin önemine değinen Girgen, tüzüğün denetiminin yapılması ve uygulamasının sağlanabilmesi için Bakanlığa büyük görev düştüğünü söyledi.

TAŞÇIOĞLU

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu ise konuşmasında, tüzük konusunda kendilerinden katkı talep eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teşekkür etti. Taşçıoğlu, gereken katkıyı koyarak çalışma yaptıklarını ve görüşlerini Bakanlığa aktardıklarını belirtti.