Çalışma Bakanlığı İle İnşaat Müteahhitleri Birliği Ve İnşaat Taşeronları Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı



AMAÇ “KAYIT DIŞI İŞÇİLİK VE ÖZELLİKLE YABANCI UYRUKLU İŞÇİ İSTİHDAMINI ÖNLEMEK VE KAYIT ALTINA ALMAK”…



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği arasında “kayıt dışı işçilik ve özellikle yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemek ve kayıt altına almak” amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.



KKTC çalışma yaşamının ve özellikle iş gücü piyasasının disipline edilmesini hedefleyen protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca imza koydu.



Protokol; “kayıt dışı işçilik ve özellikle kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemek ve kayıt altına almak, KKTC çalışma yaşamının ve özellikle işgücü piyasasının disipline edilmesi, ülkeye getirilen işçilerin aranan niteliklere sahip olup olmadıklarını ülkeye gelmeden önce denetleyerek kaliteli iş gücünün sağlanması, kayıt dışılık nedeniyle doğan devletin gelir kaybının önlenmesi ve bunun yarattığı haksız rekabetin ortadan kaldırılması, ayrıca çalışanların denetlenebilir çağdaş bir çalışma düzenine kavuşması ve bu amaçla yürütülen çalışmaların tüm tarafların işbirliği ve katkı koyacağı inancıyla Çalışma Bakanlığı ve birliklerin inşaat sektöründe ihtiyaç olan ve yerli işgücünden tedarik edilmesinde zorluklarla karşılaşılan mesleklere sahip yabancı uyruklu işçi istihdam etmek isteyen işverenlerin müracaatlarının ve çalışma izni işlemlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesini” sağlayacak.



ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki protokol imza töreninde konuşan bakan Zeki Çeler, bu protokolün en son 2007 yılında imzaladığını, kendilerinin de 3 ay gibi bir süre çalışarak protokolün içeriğini geniş bir şekilde ele aldıklarını ve iş sağlığı ve güvenliği ile çalışanların haklarını artıracak düzenlemeler getirdiklerini kaydetti.



Çeler, protokolün sektörde hem bakanlık hem de birlikler için önemli bir adım olduğunu, bu konuda kendilerine destek veren birlikler ile protokolün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu çalışmaların bir ihtiyaç olduğunu, çalışmaların halen yetersiz kaldığını ancak sorunların ve sıkıntıların aşılması için önemli adımlar attıklarını işaret etti.



Protokolün iş yaşamına hayırlı olmasını temenni eden Çeler, sektörün iyileşmesine yönelik ciddi adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.



GÜRCAFER

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, bu protokolün ilk olarak 2007 yılında imzalandığını ve o dönem sivil toplum örgütleri ile bakanlığın netice odaklı somut bir işbirliği ortaya koyduğunu anlattı.



Gürcafer, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı işçiliğin önüne geçmek için adımlar atıldığını ifade ederek, bugün imzalanan protokolle de, çalışanların daha kaliteli çalışma ortamı, işverenin de daha kaliteli hizmet alacağına inanç belirtti.



Bu işbirliğinin diğer örgütlere de örnek olmasını temenni eden Gürcafer, protokol ile hizmetlerin 3 kat daha verimli ve güvenli olacağını ifade etti ve çalışma yaşamında verimliliğin artacağını kaydetti.



AMCA

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da, protokolün özellikle 3. Ülkelerden gelen işçilerin büyük oranda önüne geçtiğini ve kontrol altına alınmasını sağlayacağını ifade ederek, çalışma, barınma, işçilerin ülkelerine gidişleri, gelişleri gibi konuları düzenlediğini belirtti.



Amca, yabancı işçiler konusunda eleştirilerin odağında olduklarını, bu yüzden bugün imzaladıkları protokolün sektörde önemli ve verimli adımların atılması açısından önemli olduğuna dikkat çekti.