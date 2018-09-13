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Çalışma Bakanlığı İle Barolar Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Çalışma Bakanlığı İle Barolar Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

13 Eylül 2018 Perşembe 08:13
Çalışma Bakanlığı İle Barolar Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

PROTOKOL KAPSAMINDA AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARA HUKUKİ DESTEK VERİLECEK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında ekonomik gücü yetersiz şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole göre Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hukuki destek alması uygun görülen kadınların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ve onayıyla Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden avukat ücretinin yüzde 50’si karşılığında hukuki destek alması sağlanacak.

Protokol sadece “1/1998 Sayılı (34/2015 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası” kapsamında yapılan koruma emri başvurularını, istidaları ve boşanma davalarını içerecek.

Protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı imza koydu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan protokolün imza töreninde Bakan Çeler’e Müsteşar Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Salel ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt eşlik ederken, Barolar Birliği yetkilileri de hazır bulundu.

ÇELER: “ŞİDDET GÖREN KADINLARI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZ”

Çalışma Bakanı Zeki Çeler imza töreninde yaptığı konuşmada, Barolar Birliği ile bugün önemli ve gerekli bir protokole imza koyduklarını belirterek, ülkede şiddet gören kadınların devlet katkısıyla hukuki haklarının korunması konusunda iş birliğine gittiklerini söyledi.

Çeler, aile içi şiddet olaylarını önceden engellemenin önemli olduğunu, bu yönde adımlar attıklarını ancak olayın yaşanması durumunda da şiddet gören kadınların haklarını korumanın ve yardımcı olmalarının sorumlulukları olduğunu ifade etti.

200-300 BAŞVURU

Bakanlığa yapılan aile içi şiddet iddiaları, şikayet ve başvurularının 200-300 civarında olduğunu, bu şikayetlerin “Alo 183” ve bakanlığın sosyal medya hesaplarına yapıldığını anlatan Çeler, bu protokolle şiddet gören kadınlara yüzde 50 hukuki katkı sağlanacağını, devletin destek vereceğini söyledi.

Çeler, yakın bir zamanda Vakıflar İdaresi ile de bir protokol imzalanacağını ve kira desteği sağlanacağını ifade etti.

ESENDAĞLI: “EV İÇİ ŞİDDET CİDDİ BİR SORUN”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da, ev içi şiddetin ciddi bir sorun olduğuna işaret ederek, protokol ile birlikte, ev içi şiddet gören kadınlara adli yardım sağlanacağını kaydetti.

Esendağlı, mali gücü avukat tutmaya yeterli olmayan şiddet gören kadınlara birlik olarak devlet desteğiyle hukuki destek vereceklerini ifade ederek, bu iş birliğini olumlu olarak değerlendirdiklerini söyledi.     

PROTOKOLÜN AMAÇ VE KAPSAMI

Protokolün amaç ve kapsamı şöyle:

“Bu protokolün amacı şiddete, cinsel sömürüye veya istismara maruz kalan ve 1/1998 Sayılı (34/2015 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası’nın 36. maddesi uyarınca koruma emri için bireysel başvuruda bulunmak ve/veya 28’inci maddesi uyarınca boşanma davası açmak için yeterli maddi imkanları bulunmayan kadınlar hakkında, koruma emirlerinin alınması ve boşanma davalarının açılıp yürütülmesi ile ilgili sağlanacak hizmetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında yapılacak iş birliğinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Uygulama: Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından bu protokol kapsamında hukuki destek alması uygun görülen kadınlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ve onayıyla Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne bildirilmesi ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin tarafından belirlenecek bir avukat tarafından Hukuk Muhakemeleri Usul Tüzüğü EK B Kısım 1’de belirlenen avukat ücretinin % 50’si karşılığında hizmet alması sağlanacaktır. Hizmet ücretleri ve diğer masraflar vaka bazlı olarak Barolar Birliği tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilecek ve ücretler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Hizmetin İçeriği: Bu protokol yalnızca 1/1998 Sayılı (34/2015 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Aile (Evlenme Ve Boşanma) Yasası kapsamında yapılan koruma emri başvurularını, istidaları ve boşanma davalarını içermektedir.

Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir.”

Son Güncelleme: 13.09.2018 11:24
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