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Çalışma Bakanlığı Denetimlerini Sürdürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı inşaatlara yönelik iş sağlığı güvenliği denetimlerini ve kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik kaçak işçi denetimlerini altı ilçede sürdürüyor.

Çalışma Bakanlığı Denetimlerini Sürdürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı inşaatlara yönelik iş sağlığı güvenliği denetimlerini ve kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik kaçak işçi denetimlerini altı ilçede sürdürüyor.

17 Nisan 2018 Salı 14:46
Çalışma Bakanlığı Denetimlerini Sürdürüyor
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DENETLENEN 203 İNŞAATTAN 90’I KAPATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı inşaatlara yönelik iş sağlığı güvenliği denetimlerini ve kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik kaçak işçi denetimlerini altı ilçede sürdürüyor. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat - 13 Nisan tarihleri arası Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde, Lefkoşa’da 109, Girne’de 27, Mağusa’da 54, Güzelyurt’ta 13 inşaat olmak üzere toplam 203 inşaat teftiş edildi.

Çalışma Dairesi tarafından 35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yapılan denetimlerde, Lefkoşa’da 48, Girne’de 14, Mağusa’da 21, Güzelyurt’ta 7 olmak üzere toplam 90 inşaat kapatıldı.

3 inşaat kısmi olarak açılırken, 71 inşaat yerine getirmesi gereken önlemleri alarak yeniden açıldı. Lefkoşa’da 19, Girne’de 2, Mağusa’da 9 ve Güzelyurt’ta 1 inşaat olmak üzere toplam 31 inşaata Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.

İnşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında Girne’de Redif  Nurel Construction Ltd’e 16 bin 555; Lefkoşa’da Bergün İnşaat ve Ticaret Ltd’e 10 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

KAÇAK YAŞAMLA MÜCADELE İÇİN DENETİMLERDE İŞBİRLİĞİ 

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi İhtiyat Sandığı Dairesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İzin Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde ortak başlatılan denetimler devam ediyor.

İlgili kurumların katılımıyla gerçekleşen 6 ilçede farklı günlerde ve saatlerde yapılan denetimlerde;  Polis tarafından durdurulan otobüs/minibüs ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile kamyon/kamyonet ve iş araçlarına ait evrak kontrolü yapılırken, sürücülerin/çalışanların, çalışma izinleri ve sosyal güvenlik yatırımları Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişleri tarafından  kontrol ediliyor. 

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Güzelyurt bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik ve muhaceret polislerinin yanı sıra, Çalışma Dairesi, İzin Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Trafik Dairesi personelleri de görev yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından kayıt dışılıkla mücadele amacıyla, 9-15 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde yapılan denetimlerde Lefkoşa’da 42, Girne’de 17, Güzelyurt’ta 41, Mağusa’da 16 olmak üzere toplam 116 işveren/ işyeri denetlenirken, 16 çalışanın çalışma izinsiz olduğu tespit edilerek 37 bin 840 TL idari para cezası kesildi.

DENETİMLER ARTACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişler tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ile kayıt dışı işçi denetimlerinin inşaat sektörünün yoğun olduğu Gönyeli, Girne, Alsancak, Lapta ve Bafra bölgelerinde ilerleyen günlerde daha da artacağı açıklandı. 

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 19:12
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