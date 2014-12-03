Çalışma Bakanı Gürpınar Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti

GÜRPINAR: “YAŞAM EVİ PROJESİ TAMAMLANMA AŞAMASINDA. 2015 YILININ İLK AYI İÇİNDE PROJENİN İNŞAATINA BAŞLANACAK”

YÜCETÜRK: “İVEDİLİKLE ALINMASI GEREKEN KARARLAR VAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin tamamlanma aşamasında olduğunu, 2015 yılının ilk ayı içinde projenin inşaatına başlanacağını söyledi.

Bakan Gürpınar, 2015 yılında engellilere yönelik somut adımlar atılacağını da belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü çerçevesinde Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yetkililerini kabul eden Gürpınar, koordinatör bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, diğer Bakanlıklarla da işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Gürpınar bugün Derviş Yücetürk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yetkililerini kabul etti.

YÜCETÜRK

Kabulde söz alan Derviş Yücetürk, Özel Eğitim Yasa Tasarısı’nın yasalaşması ve Dernekler Yasası’ndaki değişikliklerin acil olarak tamamlanması talebinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl 14 maddeden oluşan taleplerinin bu yıl 11’e düştüğünü belirten Yücetürk, ivedilikle alınması gereken kararlar olduğunu kaydetti.

GÜRPINAR: “ENGELSİZ YAŞAM EVİ’YLE İLGİLİ FİNANSAL KONULAR AŞILDI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar ise kabuldeki konuşmasında koordinatör bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirterek, diğer Bakanlıklarla da işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Konuşmasında Özel Eğitim Yasa Tasarısı’na da değinen Gürpınar şunları kaydetti:

“Özel Eğitim Yasa Tasarısı esasta Milli Eğitim Bakanlığı’na ilişkin bir konu. 2015 yılı içinde tasarının geçmesini hedefliyoruz. Yetkimiz dahilindeki sorunları çözmek için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Engelsiz Yaşam Evi Projemiz tamamlanma aşamasında. Finansal konular aşıldı.”

Engellilerin istihdamı için yasada değişiklik yapıldığını da hatırlatan Gürpınar, 6–7 kişinin özel sektörde istihdam edildiğini belirtti.

Dernekler Yasa Tasarısı ile ilgili de konuşan Gürpınar, tasarının Meclis Komitesi’nde ele alındığını ve yakın zamanda geçeceğini kaydetti.

“2015 YILINDA ENGELLİLERE YÖNELİK SOMUT ADIMLAR ATILACAK”

Gürpınar, Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nde sona gelindiğine dikkat çekerek 2015 yılının ilk ayı içinde projenin inşaatına başlanacağını söyledi.

Bakan Gürpınar, engellilerin hem sosyal, hem de çalışma hayatına katılımını arttırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, ilgili sivil toplum örgütleriyle istişare içinde 2015 yılında engellilere yönelik somut adımlar atılacağını sözlerine ekledi.