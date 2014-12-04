Çalışma Bakanı Gürpınar, Engelli Gençleri Kampta Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aziz Gürpınar, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören gençleri kamp yaptıkları otelde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vuni Palace Otel sponsorluğunda gerçekleşen kamp süresince gençler, otelin çeşitli aktivitelerine katıldı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sergileyecekleri gösteriye hazırlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, engellilerin toplumsal yaşama daha fazla katılması gerektiğini ve bu konuda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Gençlerin tatil, kamp ve benzer sosyal aktivitelere katılması için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Gürpınar, bu etkinliklerin de özel sektörde sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek işletmelerin katkılarıyla hayat bulduğunu ve gençlerin sosyalleşmesi, birbirleri ile kaynaşması açısından oldukça faydalı olduğunu ifade etti.

Engelli gençlerin bu tür organizasyonlardan büyük mutluluk duyduğunu anımsatan Gürpınar, benzeri etkinliklerin artarak devam etmesini diledi.

Bakan Gürpınar’ın konuşmasının ardından Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençler, beceri atölyelerinde yaptıkları ürünleri Vuni Palace Otel Genel Müdürü İbrahim Bağman’a hediye etti.