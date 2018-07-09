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Çalışma Bakanı Çeler’den Kadın Sağlığı Araştırması Yapan Kısaa’ya Destek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi (KISAA) temsilcilerini kabul etti. 

Çalışma Bakanı Çeler’den Kadın Sağlığı Araştırması Yapan Kısaa’ya Destek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi (KISAA) temsilcilerini kabul etti. 

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:09
Çalışma Bakanı Çeler’den Kadın Sağlığı Araştırması Yapan Kısaa’ya Destek!

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi (KISAA) temsilcilerini kabul etti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde  konuşan KISAA İnisiyatifi  Başkanı Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, amaçlarının KKTC’deki  kadın hastalıklarına dair bilimsel veriler elde etmek olduğunu ifade etti.

8 BİN KADINLA HASTALIK HARİTASI

Ramiz,  dernek olarak ülkedeki 8 bin kadınla gerçekleştirilecek araştırma projesine öncülük ettiklerini dile getirerek, ülkede kadınların yaşadıkları sağlık sorunlarıyla ilgili herhangi bir bilimsel veri bulunmadığını, bunun da gerek sorunların tespitinde, gerekse tedavi sürecinde büyük bir noksanlık olduğunu belirtti. 

Söz konusu veriyi toplamak için Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nin imzaladığı protokolle iki üniversitenin ortaklığında projelerini başlattıklarını ifade eden Ramiz, ülkenin her bölgesinden 8 bin kadınla gerçekleştirilecek çalışma sonrası “hastalık haritası” ortaya çıkacağını, bu harita ile kadınlarda görülen hastalıklara dair daha sağlıklı tespitler yapılabileceğini ifade etti. 

Dernek olarak gönüllülük kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin hem farkındalık yaratmayı hem de projeyi maddi anlamda desteklemeyi amaçladığını kaydeden Ramiz; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da kendilerine destek verdiğini ifade etti.  

Ramiz; kamu kurumlarının projeye katkısının oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi. 

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, KKTC’de başta sağlık olmak üzere birçok konuda veri eksikliği olduğunu söyledi.

Kadın sağlığına ilişkin güvenilir veri elde etmek açısından projenin büyük bir adım olduğunu ve örnek teşkil ettiğini vurgulayan Çeler, bundan sonraki bilimsel çalışmalara ışık tutması açısından projeyi yürekten desteklediğini ifade ederek proje yürütücüsü Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. 

Bakanlık olarak KISAA İnisiyatifi projesine gönüllü destek vermeye hazır olduklarını belirten Bakan Çeler, tüm kadınları KISAA ile iletişime geçmeye ve çalışma anketi doldurmaya davet etti. 

Kuzey Kıbrıs kadın sağlığı haritasının oluşturulmasının hedeflendiği projeye 18-55 yaş arasında olan Kuzey Kıbrıs vatandaşı ya da son 5 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden kadınlar katılabiliyor.

Çalışmaya katılmak isteyenlerin https://anket.kisad.org adresinden online olarak çalışma anketini doldurabilecekleri gibi www.kisaainisiyatifi.org web sitesi, KISAA İnisiyatifi Facebook hesabı, kisaa.cohere@gmail.com e-posta adresi ya da 0542 888 50 20 ve 0548 860 14 83 numaralı telefonlar aracılığıyla KISAA araştırma ekibiyle iletişime geçebilecekleri kaydedildi.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 14:45
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