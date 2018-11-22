banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
gök gürültülü sağanak yağışlı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92475
ALTIN
208.991
DOLAR
5.2869
STERLİN
6.8210
EURO
6.0357
Bütçe maratonu sürüyor
Bütçe maratonu sürüyor
Göçmenköy şokta!
GÖÇMENKÖY ŞOKTA!
Altınova'da acı üstüne acı
ALTINOVA'DA ACI ÜSTÜNE ACI
En fazla yağış Yeşilırmak’ta kaydedildi
EN FAZLA YAĞIŞ YEŞİLIRMAK’TA KAYDEDİLDİ
banner282

Çalışma Bakanı Çeler, “Uluslararası Kadın ve Adalet” zirvesine katılacak

Çalışma Bakanı Çeler, “Uluslararası Kadın ve Adalet” zirvesine katılacak

22 Kasım 2018 Perşembe 08:57
Çalışma Bakanı Çeler, “Uluslararası Kadın ve Adalet” zirvesine katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İstanbul’da, KADEM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birlikte düzenlenen III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, bu yıl “Ailenin Güçlendirilmesi” ana temasıyla 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirvede, birçok yabancı lider, akademisyen, araştırmacı, gazeteci, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, toplumun temelini oluşturan aile ve aileyi bekleyen tehditler çok yönlü olarak ele alınacak.  

Türkiye ve dünyada ailenin değerinin korunması ve güçlendirilmesi adına çeşitli oturumların düzenleneceği zirvede; farklı ülkelerden aile ve sosyal politikalar bakanlarının veya yetkililerinin katılacağı bir liderler oturumu da yapılarak, her ülkenin aileye yönelik politikaları ve uygulamaları masaya yatırılacak.

Farklı ülkelerden Aile ve Çalışma Bakanlıkları düzeyinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Önemi: Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar" başlığı altında gerçekleştirilecek Liderler Oturumuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de konuşmacı olarak katılacak.

Çeler’e, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile Özel Kalem Müdürü Elmas Tokay eşlik edecek.

 

Son Güncelleme: 22.11.2018 12:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim Bakanlığı İle Kikev, İşaret Dili Eğitimi Konusunda İş Birliği Protokolü İmzaladı
Eğitim Bakanlığı İle Kikev, İşaret Dili Eğitimi Konusunda İş Birliği Protokolü İmzaladı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bütçesi Kabul Edildi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bütçesi Kabul Edildi
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Merkezlerinde Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri Başlattı
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Merkezlerinde Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri Başlattı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı’yla Birlikte
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı’yla Birlikte "hayalet Kumpanya" Oyununu İzledi
Basın-sen: “afrika Gazetesi Olaylarından Dolayı Aranan Kişilerden Olduğunu İtiraf Eden Civelek’in Derhal Göz Altına Alınması Gerekir”
Basın-sen: “afrika Gazetesi Olaylarından Dolayı Aranan Kişilerden Olduğunu İtiraf Eden Civelek’in Derhal Göz Altına Alınması Gerekir”
Salih Miroğlu Anıldı... Akıncı: “iz Bıraktı, Dolu Dolu Bir Hayat Bıraktı”
Salih Miroğlu Anıldı... Akıncı: “iz Bıraktı, Dolu Dolu Bir Hayat Bıraktı”
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Nesli Tükenmekte Olan Hassas Türlerle İlgili Foça’da Eğitim Verdi
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Nesli Tükenmekte Olan Hassas Türlerle İlgili Foça’da Eğitim Verdi
“kadın Filim Günleri” Pazartesi Günü Başlıyor
“kadın Filim Günleri” Pazartesi Günü Başlıyor
Özker Özgür 13. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı... Akıncı: “kıbrıs'ın Bütününü Sevdi
Özker Özgür 13. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı... Akıncı: “kıbrıs'ın Bütününü Sevdi"
Şehir Plancıları Odası Emirnamenin Sağlıklı Bir İmar Planı Yapılabilmesi İçin Gerekli Olduğunu Belirtti
Şehir Plancıları Odası Emirnamenin Sağlıklı Bir İmar Planı Yapılabilmesi İçin Gerekli Olduğunu Belirtti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim