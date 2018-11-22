Çalışma Bakanı Çeler, “Uluslararası Kadın ve Adalet” zirvesine katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İstanbul’da, KADEM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birlikte düzenlenen III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katılacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, bu yıl “Ailenin Güçlendirilmesi” ana temasıyla 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirvede, birçok yabancı lider, akademisyen, araştırmacı, gazeteci, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, toplumun temelini oluşturan aile ve aileyi bekleyen tehditler çok yönlü olarak ele alınacak.



Türkiye ve dünyada ailenin değerinin korunması ve güçlendirilmesi adına çeşitli oturumların düzenleneceği zirvede; farklı ülkelerden aile ve sosyal politikalar bakanlarının veya yetkililerinin katılacağı bir liderler oturumu da yapılarak, her ülkenin aileye yönelik politikaları ve uygulamaları masaya yatırılacak.



Farklı ülkelerden Aile ve Çalışma Bakanlıkları düzeyinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Önemi: Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar" başlığı altında gerçekleştirilecek Liderler Oturumuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de konuşmacı olarak katılacak.



Çeler’e, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile Özel Kalem Müdürü Elmas Tokay eşlik edecek.



