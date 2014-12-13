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Çalışırken Ara Verip Çay İçin!

Hollanda'da bilim adamlarının araştırması, çay molalarının zaman kaybı olmadığını, çalışanların ruh halini iyileştirdiğini ve gizli potansiyelini ortaya çıkarabildiğini gösterdi

Çalışırken Ara Verip Çay İçin!

Hollanda'da bilim adamlarının araştırması, çay molalarının zaman kaybı olmadığını, çalışanların ruh halini iyileştirdiğini ve gizli potansiyelini ortaya çıkarabildiğini gösterdi

13 Aralık 2014 Cumartesi 10:40
Çalışırken Ara Verip Çay İçin!
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Çalışırken Ara Verip Çay İçin!
Hollanda'da bilim adamlarının araştırması, çay molalarının zaman kaybı olmadığını, çalışanların ruh halini iyileştirdiğini ve gizli potansiyelini ortaya çıkarabildiğini gösterdi

Hollandalı bilim adamlarının araştırmasına 150 çalışan katıldı. Araştırmada, moladayken ilk gruptakilerden bir fincan çay alması, ikinci gruptakilerden tatlı gıdalar tüketmesi ve üçüncü gruptakilerden su içmesi istendi.

Katılımcıların ruh hali, yaratıcılığı ve motivasyonu bazı çizim ve oyunlarla test edildi.

Çay içen gruptakilerin testlerde diğer gruptakilerden daha istekli ve başarılı olduğu, zor durumlarla karşılaştığında daha çabuk çözüm bulduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, bu olumlu etkilerin çaydaki kafein ve tein maddelerden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Daha önceki araştırmalar günde 4 fincan çay içenlerde stres hormonu kortizol seviyesinin daha düşük olduğun; ayrıca çayın kalp krizi ve diyabet riskini azalttığını göstermişti. 

Son Güncelleme: 13.12.2014 10:42
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Çalışırken Ara Verip Çay İçin!
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