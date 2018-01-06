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Çalışanlardan alıp sahiplerine vereceğiz

Çalışanlardan alıp sahiplerine vereceğiz

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
Çalışanlardan alıp sahiplerine vereceğiz
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“Hesaplar Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından inceleniyor.

Araştırılıp didik didik ediliyor. Birkaç haftaya kadar çalışmalarını tamamlayıp polise teslim edeceğinden şüphem yoktur. Mukayyitlik çalışmalarını bitirince polise gönderecek, oradan yargıya gidecek. Hesaplardan paraları çalanlardan paralar geri alınıp sahiplerine verilecek”

Taşkent Kooperatif Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özyıldırım, Haziran 2017’de meydana gelen ‘yolsuzluk’ nedeniyle mağdur olan müşterilerin, paralarını geri alması için ellerinden gelen uğraşı verdiklerini açıkladı.

Özyıldırım, yeni yönetim kurulu olarak şirketteki yolsuzluğu ortaya çıkardıklarını, bunun için gerekli tüm mercilere başvurduklarını söyleyerek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin evrakları incelemeye devam ettiğini belirtti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin çalışmasının yargıya intikal edeceğini, buna göre sürecin devam edeceğini aktaran Özyıldırım, mağduriyetin giderilmesi için gerekli olanın yapılacağını aktardı.

“Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini evrakları incelemeye devam ediyor” Özyıldırım, “genel kurul yapıldığı zaman mali rapora itiraz etme hakkı kimseye tanınmadı. Mali rapor zaten düzmeceydi. Gerçeği yansıtmayan bir mali rapor okundu ve aklandı. Eski yönetim görevden gittikten sonra yeni yönetim kurulu olarak biz hesaplardaki düzensizlikleri fark ettik. Bunu fark ettiğimiz için zaten Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini göreve davet ettik. Sözlü davetimize cevap gelmeyince 22 Ocak’ta yazılı verdik.

Ombudsmana kadar yazımızı verdik. Hesaplar Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından inceleniyor. Araştırılıp didik didik ediliyor. Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini korumak için söylemiyorum ama 31 Aralık günü bile oradaki müfettiş çalıştı ki hesapları bitirebilsin. Bu durumda bile çalışan insana biz nasıl yüklenebilirim. Mağdurlar bu konuda bilgilendirildi. Paralarını yiyenden değil paralarını korumak isteyenden hesap sormaya çalışıyorlar” dedi.

“Biz elimizden geleni yapıyoruz” Yönetim Kurulu olarak bu işin sonuçlanması için ellerinden geleni yapamaya çalıştıklarını ve yapacaklarını aktaran Özyıldırım,  Kooperatif Şirketler Mukayyitliğiyle de sürekli istişare içerisinde olduklarını vurguladı. “Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin birkaç haftaya kadar çalışmalarını tamamlayıp polise teslim edeceğinden şüphem yoktur” diyen Özyıldırım, yönetim kurulu olarak kendilerinin yapacak bir şeyi olmadığını, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin sonuçlanmasıyla sürecin yol alacağını belirtti. “Çalanlardan paralar geri alınıp sahiplerine geri verilecek” Özyıldırım, şöyle devam etti: “Bizim elimizde olan bir şey yok. Biz de bu işin biran evvel sonuçlanmasını isteriz yoksa kooperatif yok olacak. Kooperatifi yok etmek istemeyiz.

Yok etmek istesek zaten gördüğümüz günden istifa eder, kapatır giderdik, hiç kimse de parasını almazdı. Ama biz bu yönü seçmedik. Birileri bu parayı yedi. Hesaplardan paraları çalanlardan paralar geri alınıp sahiplerine geri verilecek.  Ben borçlanıp da bu paraları ödeyecek değilim. Neticesinde bu işe gönüllü ve ücretsiz olarak girdik herhangi bir menfaatimizde yok. Bizim yönetim kurulu üyelerimize ise limit üstünden kredi verdiğimiz doğru değildir. Hesaplar açıktır”

Didem MENTEŞ - YENİDÜZEN

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