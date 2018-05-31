“Çalıntı Haberler” Yargıda…



KOMİTE’DEN TAK’A: “ÇALINTI AJANS HABERLERİYLE İLGİLİ STRATEJİ BELİRLENSİN”



Lefkoşa Kaza Mahkemesi, internet gazeteciliği adı altında çalıntı haber yayınlanmasına karşı iki ara emri kararı aldı.

Yargıç Vedia Barkut Barkın ve Hazal Hacımulla, iki farklı davadahttp://www.kibris724.com üzerinden yayın yapan KIBRIS 7/24 hakkındageçici ara emri kararı verdi.

Bu karara göre, davanın esası görüşülünceye kadar ilgili internet gazetesi, davacı Yenidüzenve Havadis gazetelerinin özgün haberlerini kullanması durumunda suç işlemiş kabul edilecek.



Aynı çerçevede Kıbrıs Postası gazetesi adına yapılan başvuru da pazartesi görüşülecek.Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası ve 1911 İngiltere Telif Hakkı Yasası’na (CopyrightAct) aykırı hareket edilmesi nedeniyle Yenidüzen Gazetesi adına Avukat Aslı Murat ve Havadis Gazetesi adına Avukat Deniz Düzgün’ün ara emri başvuruları Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşüldü.KOMİTE’DEN TAK’A ÇAĞRI: “ÇALINTI AJANS HABERLERİYLE İLGİLİ STRATEJİ BELİRLENSİN”Gazeteciler Birliği çatısı altında oluşturulan Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi “haber ve emek hırsızlığı ile yasa dışı haksız rekabete” karşı başlattığı mücadele konusunda Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) da “çalıntı ajans haberleri” konusunda strateji belirlemeye çağırdıKurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Medya Takip Hukuk Bürosu, avukatlar Aslı Murat, Deniz Düzgün, Levent Kızılduman ve Şefik Aşçıoğluları tarafından temsil ediliyor.