Çalınan araç bulundu!

Kıbrıs Manşet'e ulaşan araç sahibi Abik, çalınan aracın Haspolat'ta terkedilmiş halde bulunduğunu bildirdi.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Lefkoşa'ya gelmek üzere tarla yollarını kullandığını söyleyen bir vatandaşın çalınan aracı terkedilmiş halde kullandığı yolun üzerinde görmesi üzerine haberimiz içerisinde verilen telefonu arayarak aracın Haspolat'ta tarla yollarında terkedilmiş olarak gördüğübü bildirdi.

Olay yerine giden araç sahibi Abik, aracın içerisinde yakıt kalmadığını ve aracın içinin de zarar gördüğünü belirtti.

Polisin olay yerine gidip inceleme başlatması için bekleniyor.