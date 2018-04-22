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Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı cezaevine gönderildi...

Mağusa’da Akdeniz Öğrenci Yurdunda 3 farklı odaya girerek dizüstü bilgisayar, powerbank ve nakit para sirkat eden İran uyruklu zanlı, dün, yeniden mahkemeye çıkarıldı

Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı cezaevine gönderildi...

Mağusa’da Akdeniz Öğrenci Yurdunda 3 farklı odaya girerek dizüstü bilgisayar, powerbank ve nakit para sirkat eden İran uyruklu zanlı, dün, yeniden mahkemeye çıkarıldı

22 Nisan 2018 Pazar 13:37
Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı cezaevine gönderildi...

Cezaevine gönderildi

Mağusa’da Akdeniz Öğrenci Yurdunda 3 farklı odaya girerek dizüstü bilgisayar, powerbank ve nakit para sirkat eden İran uyruklu zanlı, dün, yeniden mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da 2018 Nisan ayı içerisinde 3 farklı tarihte Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda bulunan 3 farklı odaya girerek 2 dizüstü bilgisayar, 1 powerbank ve nakit para sirkat eden İran uyruklu zanlı Amirtarokh Variani almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından, dün, yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak makemeye çıkarılan zanlı Variani davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Çaldığı dizüstü bilgisayarları sattı

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Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Amirtarokh Variani’nin 1 Nisan tarihinde Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda bulunan 607 numaralı odaya girerek 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 Nisan tarihinde yine aynı yurtta bulunan 643 numaralı odaya girerek 1 adet dizüstü bilgisayar ve 8 Nisan tarihinde yine aynı yurtta bulunan 505 numaralı odaya girerek 1 adet powerbank ile 400 USD sirkat ettiğini açıkladı. Yıldırım, zanlının sirkat ettiği 2 adet dizüstü bilgisayarı 2 farklı işyerine satarak toplam 620 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiğini de açıkladı. Zanlının 10 Nisan tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Yıldırım, zanlının verdiği gönüllü ifadesi ışığında 2 adet dizüstü bilgisayarın bulunarak emare alındığını söyledi. Yıldırım, 20 Eylül 2017 tarihinde KKTC’ye giriş yapan ve 5 Ocak 2018 tarihinde öğrenci muhaceret izni aldığını, ancak 6 Mart 2018 tarihinden beri öğrenci kaydı yaptırmadığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Yıldırım, zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Amirtarokh Variani’nin davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
MagusaHırsızCezaeviGönderildi
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