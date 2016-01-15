Çakmak’a Ankara’da Yön Sanat Atölyesi Tarafından Ödül

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak, görme engelliler için çıkardığı “Benim Gözümden” isimli sesli kitabından dolayı, Yön Sanat Atölyesi tarafından ödüle layık görüldü.

Çakmak’a ödülü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri’nde verildi.

Yön Sanat Atölyesi Genel Sanat Yönetmeni Erdem Öksüz yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde engelliler için sanat yapan 22 sanatçı veya kurumu bu ödüle layık gördüklerini ve bunun yanında Türkiye dışından bir tek Hasan Çakmak’ın projesine ödül verdiklerini söyledi.

Engelliler konusunda en çok haber yapan Anadolu Ajansı ve NTV televizyonu da ödüle layık bulundu. Törende Türkiye’nin önemli yazarlarından Muzaffer İzgü’ye “Emek Ödülü” ve Behsad Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğluna da “Değer Ödülü” takdim edildi.