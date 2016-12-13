Çakıcı’dan Taziye Mesajı

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yönetim Kurulu Başkanı, Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, İstanbul Beşiktaş’ta yapılan hain saldırılarda hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet, yararlananlara acil şifalar temenni edip, yakınlarını kaybedenlere sabırlar diledi.

Çakıcı yayınladığı taziye mesajında, TKP’nin nereden gelirse gelsin, terörün her türlüsüne karşı olduğunu belirtti. Masum insanların katledilmesinden başka bir sonucu olmayan terörü lanetleyen Çakıcı, “Terör yoluyla insanlık lehine hiçbir sonuç elde edilemez” ifadesini kullandı.

Mehmet Çakıcı, mesajını “Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kardeşlerimizin acılarını paylaşır, bütün Türkiye’ye başsağlığı dileklerimizi iletiriz” şeklinde tamamladı.