Çakıcı’dan Hükümete Eleştiri: “Halkı Çaresizliğe Sürüklediniz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dörtlü koalisyon hükümetinin Kıbrıs Türk halkını çaresizliğe sürüklediğini iddia etti.



TKP-YG’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakıcı, elektriğe, tüp gaza, ekmeğe, mazota, benzine, süte zam yapan hükümetin, döviz kuru konusunda orta ve düşük gelirlileri kendi kaderine terk ettiğini ileri sürerek kınadı.



Son aylar içerisinde elektriğe iki kez zam yapan hükümetin üçüncü zam için kolları sıvadığına dikkat çeken Çakıcı, şöyle devam etti:



“Bu ülkenin büyük sermayesine, kumarhanecisine dokunmayan, ülkedeki özel tekelleri korumaya UBP’den sonra da devam eden dörtlü koalisyon kendi üzerine düşenleri de yapmadı. Örtülü ödenekler, partilerin devlet katkısı, siyasilerin maaşları, izaz ikramlar, törenler, çiçekler, RHA araçlar ile ilgili hiçbir fedakarlık yapmayan, tarım reformu, vergi reformu ve kamu reformu ile ilgili sınıfta kalan hükümet yandaş örgütleriyle beraber halkın tepkisini bastırmaya çalışıyor.”



Sendikal Platformu’nun zamlarla ilgili protesto eylemlerine destek vereceklerini açıklayan Çakıcı, “Bazı hükümet yanlısı örgütlerin halkın tepkisini bastırmaya çalıştığını da esefle izlemekteyiz. Ancak hiçbir güç Kıbrıs Türk halkının kendisine yapılanları sineye çekmesini ve kabul etmesini sağlayamayacaktır” dedi.



