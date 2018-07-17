Çakıcı’dan hükümete eleştiri

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 4’lü koalisyon hükümetinin dün yaptığı basın toplantısının, halkla alay etmek olduğunu ileri sürdü.



Yazılı açıklamasında, hükümete, doğru dürüst bir icraatta bulunmama ve 6 aydır yaptıkları zamlara bahaneler üretme eleştirisinde bulunan Çakıcı, hükümetin zamlar ve diğer icraatlarıyla halkın refah düzeyini düşürdüğünü savundu.



Çakıcı, şöyle devam etti:

”Hükümet, ülkeyi kötü yönettiklerini artık ispatlamışlardır. Son 3 ayda yüzde 47’ye varan elektrik zammının hesabını vermesi gereken hükümet faturayı belli ki geçmiş hükümetlere kesmeye çalışıyor. Herhalde Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın eski hükümet döneminin baş aktörlerinden birisi olduğunu unutuyorlar.”



Hükümetin, halktan var olan sorunlara mazeret değil çözüm getirmek için geçmişte oy istediğini savunan Çakıcı, hükümet ortağı partilerin muhalefette iken “asla yapmayacağız” dedikleri her şeyi yaptıklarını ileri sürdü.



