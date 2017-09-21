Çakıcı, Üniversiteer Konusunda Hükümeti Eleştirdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı, “Üniversiteler bu ülkenin gelişimindeki en önemli sektörlerdendir ancak UBP-DP hükümeti sektörü kalitesizleştirme ve batırma yolunda ilerliyor” dedi.

Lefkoşa, 21 Eylül 17 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı, “Üniversiteler bu ülkenin gelişimindeki en önemli sektörlerdendir ancak UBP-DP hükümeti sektörü kalitesizleştirme ve batırma yolunda ilerliyor” dedi.

Yazılı açıklamasında, yeterli sayıda üniversite olmasına karşın yeni üniversitelerin açılması için çalışma yapıldığını kaydeden Çakıcı, “Hükümetin milletvekillerinin hükümetin imkânlarını da kullanarak üniversite açma girişimi için çaba sarf ettiklerini ve iş takibi yaptıklarını” savundu.

Çakıcı, şunları kaydetti:

“En son Aydın Üniversitesi’ni duymuştuk. AKP eski bakanları da buralarda üniversite açma izni için bakanları ziyaret ediyor ve ağırlık koymaya çalışıyorlar. Başka üniversiteler de milletvekilleri tarafından gündeme getiriliyor. Ülke yol geçen hanına döndü, her yoldan geçen bir üniversite açmaya çalışıyor. Ülkenin yükseköğrenimini batırmaya çalışıyorlar. Amaçların da siyasi ve ekonomik rant olduğunu görüyorum. Bir diğer amaç da Türkiye’deki mali ve hukuki denetimden kaçmak.”

Çakıcı, hükümetlerin esas önceliğinin mevcut üniversitelerin güçlendirilerek kalitelerinin artırılması yönünde olması gerektiğini de ekledi.

(GUR)