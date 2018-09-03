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Çakıcı, Perşembe Günü Yapılacak Eyleme Katılacaklarını Açıkladı

“TOPLUMSAL İRADE İÇİN HALKIMIZI EYLEME DAVET EDİYORUZ”

Çakıcı, Perşembe Günü Yapılacak Eyleme Katılacaklarını Açıkladı

“TOPLUMSAL İRADE İÇİN HALKIMIZI EYLEME DAVET EDİYORUZ”

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:46
Çakıcı, Perşembe Günü Yapılacak Eyleme Katılacaklarını Açıkladı

“TOPLUMSAL İRADE İÇİN HALKIMIZI EYLEME DAVET EDİYORUZ”


Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): TKP-YG Başkanı Mehmet Çakıcı, Sendikal Platform tarafından 6 Eylül Perşembe günü yapılacağı açıklanan eyleme aktif olarak katılıp destekleyeceklerini açıkladı.

TKP-YG Başkanı Mehmet Çakıcı yazılı açıklamasında, tüm halkı eyleme katılıp toplumsal irade ortaya koymaya çağırdı.

Ülkede yaşanan ekonomik krizin tetikleyici nedeninin resmi para birimi olarak kullanılan Türk Lirası (TL)’nın hızlı şekilde değer kaybetmesi olduğunu dile getiren Çakıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs ekonomisinin Türkiye ekonomisine ne kadar bağlı ve bağımlı olduğunu göstermektedir. Kuzey Kıbrıs’ta TL kullanımına geçildiğinden bu yana, 43 yıllık sürede, Kıbrıslı Türk toplumu bu türden krizleri onlarca kez yaşamak zorunda kaldı. Her defasında ağır bedeller ödedi. TC ekonomisinde sıklıkla yaşanacak krizlerden etkilenmemenin, ya da az etkilenmenin yolu istikrarlı bir para birimine geçmektir. Bu mümkündür. Gerekli olan şey iradedir”.

“ÖNLEMLER GENİŞ KİTLERLERİ KORUMUYOR”

“Yaşanan kriz karşısında hükümetin aldığı önlemlerin geniş kitleleri korumadığını, tersine fırsatçı çevrelerinin karına kar kattığının ortada olduğunu, bu gerçeğin çarşıda pazarda ayan beyan ortada olduğunu” belirten Çakıcı, “TL’nin değer kaybının piyasadaki fiyatlara yansımaması için hükümetin sermaye kesimine yaptığı vergi bağışıklıkları ve destekler alınıp cebe atılmış, ama fiyatlar anında ikiye-üçe katlanarak krizin faturası halka yansıtılmıştır. Bu gerçekler ayan beyan ortadır” dedi.

Toplumun alt ve orta katmanlarının kaybettiği alım gücünü iade edecek ve gelecek yeni krizler karşısında toplumu koruyacak gerçekçi önlemlerin alınıp hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Çakıcı, TKP-YG olarak kamuoyuyla paylaştıkları önlem önerileri yanında, Sendikal Platform tarafından hükümete iletilen önerilerin de dikkate alınmasının toplum açısından yararlı olacağı inancında olduklarını kaydetti.
(HUR/ÖK)

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