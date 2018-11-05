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Çakıcı, Hükümeti Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Tedbir Almaya Davet Etti

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin toplum içi refahı sağlaması ve insan hak ve özgürlüklerinin laikiyle kadın yaşamında yerini sağlamlaştırabilmesi yönünde çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. Çakıcı, hükümeti, kadına yönelik şiddetle ilgili gerekli tedbirleri almaya, merkezlerini düzenlemeye, yasalarını uygulamaya davet etti.

Çakıcı, Hükümeti Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Tedbir Almaya Davet Etti

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin toplum içi refahı sağlaması ve insan hak ve özgürlüklerinin laikiyle kadın yaşamında yerini sağlamlaştırabilmesi yönünde çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. Çakıcı, hükümeti, kadına yönelik şiddetle ilgili gerekli tedbirleri almaya, merkezlerini düzenlemeye, yasalarını uygulamaya davet etti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:38
Çakıcı, Hükümeti Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Tedbir Almaya Davet Etti
Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin toplum içi refahı sağlaması ve insan hak ve özgürlüklerinin laikiyle kadın yaşamında yerini sağlamlaştırabilmesi yönünde çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. Çakıcı, hükümeti, kadına yönelik şiddetle ilgili gerekli tedbirleri almaya, merkezlerini düzenlemeye, yasalarını uygulamaya davet etti.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, son günlerde kamuoyunun gündemini sarsan ve giderek artan, kadına yönelik şiddetin yıkıcı etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Kıbrıs Türk Toplumundaki kadın haklarının ihlalleri, sosyal ve politik açıdan kadının sömürülmesini ve bu gidişatın sonlanmasına dair hukuksal, sosyal ve kültürel bir yapılandırılmanın bugüne kadar gerçekleştirilemediğine vurgu yapan Çakıcı, toplum huzuru ve kadının hak ettiği yaşam standardına erişebilmesi yolunda kültürün, hukuksal ve sosyal değerlerin çarpıtılmasının sürecini erteleyecek yönde bir durum olduğunun önemine dikkat çekti.

Ülkemizde kadına olan şiddetin toplumdaki adaletsiz ve çifte standartçı tutumu destekler nitelikte olduğuna dikkat çeken Çakıcı, ’Kadına yönelik şiddet ve cinayetin artışı olarak hükümetin ve devletin herhangi bir tedbiri bulunmamaktadır. Bu sebeple de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri daha artacaktır. ’ dedi.

Kamusal anlamda ulaşılabilir destek mercilerinin yetersizliğine işaret eden Çakıcı, şöyle devam etti:

“Mecliste bugün itibariyle yapılan konuşmalarda halen 181 hattının gündeme gelip gelmemesi tanıtımının yapılıp yapılmaması ile ilgili tartışmalarının olduğunu görüyoruz. Bu tartışmayı bile üzüntü verici buluyoruz. Bu ülkede şiddete uğrayan kadınlarla ilgili hükümet politikası, şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri psikolog ve psikiyatristlerin görev aldığı bir merkez yâda bir sığınma evi bulunmamaktadır. Şiddete uğrayan kadınların şehirlerimizde ve ilçelerimizde yardım alabilecekleri ve tedavi görebilecekleri Barış Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi bu konuda yetersiz kalmaktadır”

Güvenlik güçlerinin kadına olan şiddetin önüne geçilmesinde yetersiz kaldığını dile getiren Çakıcı, “Bu bir aile sorunudur. Karı koca ilişkisinden kaynaklanır diyerek, müdahale etmemekte aile içi şiddet konularında geri adım atmaktadır. Ülkemizde 10 kadından 8’i fiziksel şiddete, 10 kadından 3’ü ise cinsel tacize maruz kalmaktadır. Bu bilimsel çalışmalara gösteriyor ki en yoğun şiddetin görüldüğü yer kadınların evleridir ve şiddeti gösteren kişi de çoğunlukla kadınların eşleridir, erkek kardeşidir yâda babasıdır’ dedi.

(AK/FEZ)
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