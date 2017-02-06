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06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Çakıcı: “dr. Burhan Nalbantoğlu’nu Unutmayacağız, Unutturmayacağız”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Kurucular Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun topluma verdiği hizmetlere ve geride bıraktığı hatırasına sahip çıkacaklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Çakıcı: 'dr. Burhan Nalbantoğlu'nu Unutmayacağız, Unutturmayacağız”
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Lefkoşa, 6 Şubat 17 : Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Kurucular Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun topluma verdiği hizmetlere ve geride bıraktığı hatırasına sahip çıkacaklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) kurucularından Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun ölümünün 37. yıldönümünde mezarı başında andıklarını belirterek, Nalbantoğlu’nun Kıbrıslı Türk toplumunun varoluş mücadelesinin başlıca önderlerinden biri olduğunu kaydetti.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularının başında olan Nalbantoğlu’nun, mücadele yıllarında liderliği ve komutanlığının yanı sıra Temsilciler Meclis Üyeliği, Türk Cemaat Meclisi Üyeliği, Sağlık Bakanlığı gibi çok önemli görevler üslendiğini hatırlattı.

Dr. Nalbantoğlu’nun mücadeleyle dolu geçen yaşamı sırasında olduğu gibi, ölümünden sonra da bazı çevrelerce önemsizleştirilmek ve unutturulmak istendiğini savunan Çakıcı, “Hatırlatmak isteriz ki, Dr. Nalbantoğlu, hayata veda edişine neden olan rahatsızlığı geçirdiği gün, TKP Milletvekili olarak Federe Meclis’teki bir komite toplantısında canından çok sevdiği toplumu için çaba harcamaktaydı” ifadelerini kullandı.

TKP Yeni Güçler’in, önde gelen siyasi liderlerden biri olarak kabul ettiği Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun topluma verdiği hizmetlerin tümüne ve geride bıraktığı hatırasına sahip çıkıp yaşatacağını belirten Çakıcı, “Aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğilir, ruhu şad olsun deriz” ifadelerine yer verdi.

(RU/GÜL)

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