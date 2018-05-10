Çakıcı’dan 10 Mayıs Mesajı…“psikologların Meslek Yasası Bir An Önce Geçmeli…”

“ PSİKOLOGLARIN MESLEK YASASI BİR AN ÖNCE GEÇMELİ…”

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, psikologların meslek yasasının bir an önce geçmesi gerektiğini vurguladı.

Psikologların mesleklerini icra etme ve klinik açmasıyla ilgili kriterlerin yasal çerçeveye oturtulması gerektiğini belirten Çakıcı, “Ehliyeti olmayan kişilerin hasta görmesi, danışmanlık yapması ve bu gibi uygulamalarda bulunmasının önüne geçilmeli. Gelişmiş toplumlarda insanlar uzman psikologlarla sorunlarını çözebilir aksi durumlarda şarlatanlara fırsat doğabilir. Büyücüler, cinciler, falcılar ortaya çıkabilir” dedi.

Dünya Psikologlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Çakıcı, özellikle kimlerin klinik açabileceği, kimlerin psikoterapi yapabileceğinin ölçütlerinin, çağdaş ve bilimsel bir çerçeveye oturtulması gerektiğini ifade etti.

Çakıcı, yasal düzenlemelerle beraber bu alandaki bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması, devletin de sürece destek olması gerektiğini söyledi.

(RÇ/ÖK)