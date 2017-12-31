banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472
14 Yaşındaki İkiz Kardeşlere Tecavüz
14 Yaşındaki İkiz Kardeşlere Tecavüz
Havuza Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Havuza Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Girne Dağ Yolunda Kaza
Girne Dağ Yolunda Kaza
Araba İle Takla Attı
Araba İle Takla Attı
banner256

ÇAKICI: “YERLİ ÜRETİM DESTEKLENECEK”

TKP Yeni Güçler milletvekili adayları seçim ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetiyle bir araya geldi.

ÇAKICI: “YERLİ ÜRETİM DESTEKLENECEK”

TKP Yeni Güçler milletvekili adayları seçim ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetiyle bir araya geldi.

31 Aralık 2017 Pazar 14:40
ÇAKICI: “YERLİ ÜRETİM DESTEKLENECEK”
banner238

ÇAKICI: “YERLİ ÜRETİM DESTEKLENECEK”

TKP Yeni Güçler milletvekili adayları seçim ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetiyle bir araya geldi.
 

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda yerli üretimin destekleneceğini, sanayicilerin ürünlerinin korunması için gerekli adamları atmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.  
 

ÇAKICI: “İTHAL ÜRÜNLERE KARŞI REKABET GÜÇLENDİRİLMELİ”
 

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre Çakıcı ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bir kader noktasında olduğunu belirterek, değişim rüzgârının halk tarafından sandığa yansıtılacağına inanç belirtti.  7 Ocak’tan sonra kilit parti olacakları görüşünü dile getiren Çakıcı, yerli üretimin ve yerli sanayicinin yanında olduklarını kaydetti. Çakıcı, “Hükümete gelmemiz durumunda fonsa fon, destek ise destek, yerli üretim ithal ürünlere karşı tümüyle desteklenecek. Bizim portakalımız, patatesimiz, yerli sanayimiz, yerli üreticimizin ürünleri korunacaktır” dedi. Nasıl korunacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Çakıcı, elektik desteği verilebileceğini, girdi maliyetlerinin düşürülerek küçük, orta işletmelerin ayakta kalmasının sağlanabileceğini kaydetti.  İthal ürünlere karşı rekabetin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çakıcı, bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını söyledi. “UBP Hükümeti’nin üreticiyi kendi kaderine bıraktığını” savunan Çakıcı, bu konuda da taraf olduklarını, geçmiş yıllarda Meclis’te de bunun mücadelesinin verildiğini anımsattı. Çakıcı, seçim manifestosunda küçük ve orta işletmelere yönelik birçok madde olduğunu belirterek, yerli üretimin desteklenmesi için vergi reformu ve tarım reformundan sağlanacak gelirlerin buralara aktarılacağını kaydetti.
 

“KARMA OY YERİNE MÜHÜRLE DEĞİŞİM SAĞLANABİLİR”
 

Yeni ve değişik bir döneme girileceğini belirten Çakıcı, bunun ayak seslerini halkın içinde çok net olarak duyduklarını kaydetti. UBP, CTP ve DP’nin yıllardır aynı olan icraatlarından toplumun artık sıkıldığını öne süren Çakıcı, bugünkü dönemin sihirli sözcüğünün değişim olduğunu, vatandaşın karma oy vermek yerine mühürle bu değişimi sağlayabileceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZYİĞİT: “DEVLET KURUMLARIMIZA SAHİP ÇIKARAK, ÖZERK YAPILAR OLUŞTURACAĞIZ”
ÖZYİĞİT: “DEVLET KURUMLARIMIZA SAHİP ÇIKARAK, ÖZERK YAPILAR OLUŞTURACAĞIZ”
UBP, DEĞİRMENLİK’TE ETKİNLİK DÜZENLEDİ
UBP, DEĞİRMENLİK’TE ETKİNLİK DÜZENLEDİ
ERHÜRMAN GENÇLERLE BULUŞTU: “SİZE GÜVENİYORUZ, GÖREVİMİZ ÖNÜNÜZÜ AÇMAK”
ERHÜRMAN GENÇLERLE BULUŞTU: “SİZE GÜVENİYORUZ, GÖREVİMİZ ÖNÜNÜZÜ AÇMAK”

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim