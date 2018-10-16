Çakıcı: “Uyuşturucu, KKTC’de en büyük halk sağlığı sorunlarının başında geliyor”

“YASADIŞI MADDE KULLANMA SIKLIĞI, SON 15 YILDA YÜZDE 3’DEN YÜZDE 9’A YÜKSELDİ”

“KKTC’DE TRAFİK KAZALARI, ANİ ÖLÜMLER GİBİ BİR ÇOK ÜSTÜ KAPALI ÖLÜMÜN SORUMLUSUNUN UYUŞTURUCU KULLANIMI”

“YENİ BİR TEDAVİ MERKEZİNE ACİL OLARAK İHTİYAÇ VAR”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 2003’te yüzde 3 olan 18-65 yaş grubu erişkin bireylerin yasadışı madde kullanma sıklığının 2018’de yüzde 9’a yükseldiğine işaret ederek, uyuşturucunun KKTC’de en büyük halk sağlığı sorunlarının başında geldiğine işaret etti.

Ülkede yasa dışı madde kullanımının son yıllarda 3 kat arttığına dikkat çeken Çakıcı, bu artış nedeniyle KKTC’de trafik kazaları, ani ölümler gibi birçok üstü kapalı ölümün sorumlusunun uyuşturucu kullanımı olduğunu savundu.

Sigara ve uyuşturucu tedavisi için ülkede bir tedavi ve rehabilitasyon merkezinin şart olduğuna vurgu yapan Çakıcı, hükümetin Güzelyurt-Kalkanlı bölgesinde devlete ait bir otelin, Uyuşturucu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılması projesinden vazgeçmesini eleştirdi.

Çakıcı bugün TKP Yeni Güçler Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki uyuşturucu kullanımına ilişkin tespitlerini aktardı.

Mehmet Çakıcı, Kalkanlı’daki otelin 3 yıl önce tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak önerilen binanın UBP-DP Koalisyon hükümeti döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla Kalkınma Bankası’na 7 Milyon TL borcu olan vatandaştan alınarak, Uyuşturucu ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanımına verilmesi kararı alındığını söyledi.

Bu çalışmaların Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından yürütüldüğünü anımsatan Çakıcı, devlet tarafından sözkonusu binanın Uyuşturucu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olacak şekilde uygunluğu konusunda çalışma yapıldığını anlattı.

Maliye Bakanlığı’ndaki proje ve sözleşmenin Lefkoşa Psikiyatri Merkezi (LEPİM) tarafından

2 yıl çalışma yapıldıktan sonra tamamlandığını söyleyen Çakıcı, Maliye Bakanı Denktaş’ın LEPİM ile imza aşamasında projeyi durdurduğunu ve projeyi durdurduğunu bir hafta önce açıkladığını belirtti.

Çakıcı, devletin 2 tane bakım evi varken, projenin alelacele yaşlı bakım evine dönüştürülmesi kararı verilmesini eleştirerek, bunun arkasında partizanca bir oyun oynandığını ileri sürdü.

KKTC’de madde bağımlılık tedavisine yönelik bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi bulunmadığına işaret eden Çakıcı, ülkede bir tedavi merkezi ihtiyacının gün geçtikçe arttığını söyledi. Çakıcı, KKTC’de şu an yatılı madde bağımlılığı tedavisinin sadece Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapıldığını kaydetti.

Çakıcı, buradaki tedavilerin ise diğer ruh ve sinir hastalarıyla aynı ortamda tedavi edilmeleri ve yeterli sayıda psikiyatristle uzman eleman olmaması nedeniyle istenilen anlamda gerçekleşmediğine işaret ederek, ülkedeki tek özel tedavi merkezinin ise devlet desteği olmadığı için kapandığını söyledi.

Ülkede yurt dışına hasta gönderir durumda olunduğunu belirten Çakıcı, ülkede madde bağımlılığı için kurulacak bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi hizmetiyle sağlık turizmi kapasitesi yaratılabileceğini kaydetti.

Çakıcı, “Yeni bir tedavi merkezine acil olarak ihtiyaç vardır” dedi.