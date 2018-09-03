banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94356
ALTIN
256.830
DOLAR
6.6455
STERLİN
8.5565
EURO
7.7224
Mali soruşturma sürüyor
MALİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Son Dakika
43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 8.42
AĞUSTOS AYI ENFLASYONU YÜZDE 8.42
banner282

Çakıcı, Perşembe günü yapılacak eyleme katılacaklarını açıkladı

Çakıcı, Perşembe günü yapılacak eyleme katılacaklarını açıkladı

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:46
Çakıcı, Perşembe günü yapılacak eyleme katılacaklarını açıkladı

“TOPLUMSAL İRADE İÇİN HALKIMIZI EYLEME DAVET EDİYORUZ”

TKP-YG Başkanı Mehmet Çakıcı, Sendikal Platform tarafından 6 Eylül Perşembe günü yapılacağı açıklanan eyleme aktif olarak katılıp destekleyeceklerini açıkladı.

TKP-YG Başkanı Mehmet Çakıcı yazılı açıklamasında, tüm halkı eyleme katılıp toplumsal irade ortaya koymaya çağırdı.

Ülkede yaşanan ekonomik krizin tetikleyici nedeninin resmi para birimi olarak kullanılan Türk Lirası (TL)’nın hızlı şekilde değer kaybetmesi olduğunu dile getiren Çakıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs ekonomisinin Türkiye ekonomisine ne kadar bağlı ve bağımlı olduğunu göstermektedir. Kuzey Kıbrıs’ta TL kullanımına geçildiğinden bu yana, 43 yıllık sürede, Kıbrıslı Türk toplumu bu türden krizleri onlarca kez yaşamak zorunda kaldı. Her defasında ağır bedeller ödedi. TC ekonomisinde sıklıkla yaşanacak krizlerden etkilenmemenin, ya da az etkilenmenin yolu istikrarlı bir para birimine geçmektir. Bu mümkündür. Gerekli olan şey iradedir”.

“ÖNLEMLER GENİŞ KİTLERLERİ KORUMUYOR”

“Yaşanan kriz karşısında hükümetin aldığı önlemlerin geniş kitleleri korumadığını, tersine fırsatçı çevrelerinin karına kar kattığının ortada olduğunu, bu gerçeğin çarşıda pazarda ayan beyan ortada olduğunu” belirten Çakıcı, “TL’nin değer kaybının piyasadaki fiyatlara yansımaması için hükümetin sermaye kesimine yaptığı vergi bağışıklıkları ve destekler alınıp cebe atılmış, ama fiyatlar anında ikiye-üçe katlanarak krizin faturası halka yansıtılmıştır. Bu gerçekler ayan beyan ortadır” dedi.

Toplumun alt ve orta katmanlarının kaybettiği alım gücünü iade edecek ve gelecek yeni krizler karşısında toplumu koruyacak gerçekçi önlemlerin alınıp hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Çakıcı, TKP-YG olarak kamuoyuyla paylaştıkları önlem önerileri yanında, Sendikal Platform tarafından hükümete iletilen önerilerin de dikkate alınmasının toplum açısından yararlı olacağı inancında olduklarını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 03.09.2018 15:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aygün, Ötüken, Kuzguncuk’ta Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Aygün, Ötüken, Kuzguncuk’ta Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Hak-sen Ve Vergi-sen Yarın Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak
Hak-sen Ve Vergi-sen Yarın Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak
Ulaştırma Bakanlığı İle Sigorta Şirketler Birliği Protokol İmzalayacak... Seyrüsefer Harcını Ödemeyenler Araçlarına Yıllık Sigorta Veya Kasko Yaptıramayacak
Ulaştırma Bakanlığı İle Sigorta Şirketler Birliği Protokol İmzalayacak... Seyrüsefer Harcını Ödemeyenler Araçlarına Yıllık Sigorta Veya Kasko Yaptıramayacak
Atakan Lefkoşa’da Yolcu Taşıma İzni Bulunan İşletme Sahipleri Ve Kar-iş İle Görüştü
Atakan Lefkoşa’da Yolcu Taşıma İzni Bulunan İşletme Sahipleri Ve Kar-iş İle Görüştü
Girne Özgürada Lions Kulübü Ve Lefkoşa Lider Leo Kulübü Çocuklara Yönelik Şölen Düzenledi
Girne Özgürada Lions Kulübü Ve Lefkoşa Lider Leo Kulübü Çocuklara Yönelik Şölen Düzenledi
Tüketiciler Derneği: “hayvancılığa Gereken Destek Verilmeli”
Tüketiciler Derneği: “hayvancılığa Gereken Destek Verilmeli”
Gazimağusa Bölgesinde Makri Tower Apartmanlarında Elektrik Kesintisi Olacak
Gazimağusa Bölgesinde Makri Tower Apartmanlarında Elektrik Kesintisi Olacak
Denktaş, BRTK müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti
Denktaş, BRTK müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 8.42
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 8.42
“aşk Şiirleri Antolojisi” Okuyucularla Buluştu
“aşk Şiirleri Antolojisi” Okuyucularla Buluştu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim