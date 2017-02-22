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22 Şubat 2017 Çarşamba 09:50

Çakıcı, Partiye 100 Kişinin Daha Katıldığını Belirtti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, partiye 100 kişinin daha katıldığını bildirdi.

Çakıcı, Partiye 100 Kişinin Daha Katıldığını Belirtti
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, partiye 100 kişinin daha katıldığını bildirdi.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, TKP Yeni Güçler’in Lefkoşa ve Gazimağusa’nın ardından Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de ilçe merkezlerini hizmete koymak için çalışmalarını sonlandırmak üzere olduğunu kaydetti.

TKP Yeni Güçler’in siyasi ortak noktaları bulunan siyasi partilerle gücünü birleştirme çerçevesinde Sosyal Demokrat Parti ile başlattığı çalışmalarda sona gelinmekte olunduğunu da belirten Çakıcı, “Kıbrıslı Türk toplumunun arzu ettiği dürüst, ilkeli, barıştan, demokrasiden, emekten yana taraf olan, sözünün eri siyasi alternatifi yaratmakta kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

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