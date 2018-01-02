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ÇAKICI: “OTANTİK VE BUTİK OTELLER DESTEKLENECEK”

Değişim ve Kurtuluş İttifakı heyeti, İskele-Karpaz bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

ÇAKICI: “OTANTİK VE BUTİK OTELLER DESTEKLENECEK”

Değişim ve Kurtuluş İttifakı heyeti, İskele-Karpaz bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

02 Ocak 2018 Salı 12:53
ÇAKICI: “OTANTİK VE BUTİK OTELLER DESTEKLENECEK”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Basın Bürosundan verilen bilgiye göre,
Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı Mehmet Çakıcı, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Karpaz’a geçmiş hükümetler döneminde gereken ilginin gösterilmediğini, özellikle gençlerin işsizlik sorunuyla baş başa bırakıldığını savundu.

Karpaz bölgesiyle ilgili önemli projeleri bulunduğunu belirten Mehmet Çakıcı, hükümette yer almaları durumunda tarım açısından verimli toprakların bulunduğu Karpaz’a gereken önemi vereceklerini sözünü verdi. 

Karpaz’ın deniz, kum ve güneşinin dünyada bulunmaz özellikte olmasına karşın yeterli tanıtımının yapılamadığını savunan Çakıcı, turizm teşviklerinin gözden geçirilmesini; otantik ve butik otellerin desteklenmesini ve bu sayede işsiz gençlerin önünü açmayı öngördüklerini ifade etti.

Değişim ve Kurtuluş İttifakı  manifestosuna da atıfta bulunan Çakıcı, “İşsiz kalan vatandaşlara sosyal güvenlik yatırımına bakmaksızın işsizlik geliri sağlanarak her evin en az bir gelirinin bulunduğu yaşam standardı yaratılacak. Yoksulluk sınırında olan ve maddi zorluk içerisinde olan vatandaşlarımızın elektrik ve su faturalarına devlet desteği sağlanacak. Bu gelirlerin kaynağı vergi reformu ile yapılacak gelirden sağlanacak” dedi.

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