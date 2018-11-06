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Çakıcı: “Kıbrıs Türk halkı patatesi alamayacak duruma getirildi”

Çakıcı: “Kıbrıs Türk halkı patatesi alamayacak duruma getirildi”

06 Kasım 2018 Salı 15:15
Çakıcı: “Kıbrıs Türk halkı patatesi alamayacak duruma getirildi”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, son günlerdeki patates fiyatlarındaki fiyat artışı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Kıbrıs Türk halkının patatesi alamayacak duruma getirildiğini savundu.
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, hükümetin serbest piyasa koşullarını gözlemlememesi ve bunu takiben üreticilerin elinden ucuza patatesin aracılar vasıtasıyla alınması ve piyasaya pahalı sürülmesinin halkın fahiş fiyatlarla karşılaşmasına sebep olduğunu belirterek, “Tarım Bakanı gerekli tedbirleri almadı. Toprak Ürünleri Kurumu denge unsuru olması gerekirken, kendi stoklarını da tüketerek piyasayı boş bıraktı. Bunlar patatesi ithal etmeye kalktı onu da yüzüne gözüne bulaştırdı” dedi.
“Toprak Ürünleri Kurumu bu işi beceremedi” diyen Çakıcı, “İkinci dünya savaşında dahi Kuzey Avrupa’nın temel gıdası olan, kıtlık döneminde dahi daha kolay elde edilen patatesin, marketlerde kilosunun 20-25 Türk Lirası gibi satılması yanında Pazar ve marketlerde tezgâhta bulunmaması nedeniyle Kıbrıs Türk Halkının Güneyden patates alacak hale getirilmesi ayrıca trajikomiktir. ’ ifadelerini kullandı.
Çakıcı yaptığı açıklamada, temel gıda maddelerinden diğer bir tanesi olan Un’un da akıbetinin aynı patates gibi olduğunu söyleyerek, dörtlü koalisyon hükümetinin yaşanan ekonomik kriz karşısında seyirci kaldığını ileri sürdü.
Çakıcı, “Ekonomik çalkantıların yansıması halka bu denli ağır olmamalıdır. Her koşulda Kıbrıs Türk Halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan bir önlem mekanizması işler hale getirilmelidir. Halkın zaten yediğinin burnundan geldiği bu dönemde sosyal çarpıklıklara dahi kayıtsız kalan hükümet önlemler konusunda acizlik çekiyor’’ dedi.
Üretim ve satış politikasının işleyişini ve üretici ve devlet etkileşimlerinin yasalar tarafından tekrar gözden geçirilmesi ve yeni yasal düzenlemeler oluşturulması gerektiğini ifade eden Çakıcı, Kıbrıs Türk halkına yaşatılan kara mizahı yaşatmama konusunda hükümeti önlem almaya, Tarım Bakanı Şahali de sorumluluk üstlenmeye ve yapamayacaksa da bir an önce istifa etmeye çağırdı.

 

Son Güncelleme: 06.11.2018 20:34
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