Çakıcı hükümeti göreve davet etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, çalışanların haklarının iadesi ve haklarının korunması ile ilgili olarak hükümeti göreve davet etti. Çakıcı, hükümetin, özellikle çalışan ve emekçinin haklarını savunmakla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Cyprus Airport Services (CAS) çalışanlarının mağdur olduğunu belirterek, hükümeti eleştirdi.

Bir önceki hükümetin Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın CAS çalışanlarını bizzat koruyacağını söylediğini dile getiren Çakıcı, CAS çalışanlarına bu güvenceyi veren Serdar Denktaş’ın, 4’lü koalisyon hükümetinde de Maliye Bakanı olarak görev yaptığını belirtti.

Çakıcı, “Sanki de bu insanlar geçmişte KTHY çalışanı değillermiş gibi ve sanki de bu insanlar devlet korumasında değilmiş gibi davranılıyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özsersay’ın “Biz savcılığa sorduk, bu bir özel kurumdur” dediğini söyleyen Çakıcı, şöyle devam etti:

“Bu çalışanların haklarını yok etmektir, ezmektir, gasp etmektir ve bu anlamda da hiç geçmişle ilgili sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi davranıyorlar.”

Ülkede özellikle vergi reformunun yapılmadığını ve devlet gelirlerinin daha da artması için gerekli önlemlerin hükümet tarafından bugüne kadar alınmadığını savunan Çakıcı, CAS çalışanlarının devlete istihdam edilmesi ile ilgili olarak Özersay’ın “Devletin bütçesine ek külfet getirmeyelim” açıklamalarının altında CAS çalışanlarının devlette istihdam edilmeyeceğinin yattığını, bunun da CAS çalışanlarının sokağa atılması anlamına geldiğini ileri sürdü.

Özsersay’ın, CAS çalışanlarının kendi haklarını savunmak için yaptıkları haklı eylemi bile görmezden geldiğini savunan Çakıcı, Özersay’ı eleştirdi.

Çakıcı, “Çalışanlar türlü türlü bahanelerle ve yasal bir kılıfa uydurularak sokağa ve kapıya atılmışlardır. CTP ve TDP’nin emeğe verdikleri değeri de bir kez daha görmüş olduk. Bu kabul edilemezdir” dedi.

