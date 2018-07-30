banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96158
ALTIN
192.164
DOLAR
4.8853
STERLİN
6.4213
EURO
5.7229
1 yıl hapis yatacak
1 YIL HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
1 yıl hapis yatacak
Kapat

Çakıcı hükümeti eleştirdi: ” Tarihe adlarını altın harflerle yazdırdılar”

Çakıcı hükümeti eleştirdi: ” Tarihe adlarını altın harflerle yazdırdılar”

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:08
Çakıcı hükümeti eleştirdi: ” Tarihe adlarını altın harflerle yazdırdılar”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ( TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümeti eleştirerek, “ 4’lü koalisyon hükümetinin altı aylık süre zarfında yaptıkları zamlar ve sergiledikleri şovlarla, Kıbrıs Türk siyasi tarihine adlarını altın harflerle yazdırdıklarını “ ileri sürdü.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, özellikle orta direk ve çalışan kesimler ezilirken, 4’lü koalisyon hükümetinin tüm bunlara seyirci kaldığını savundu.

Çakıcı, icraat yapması ve ezilen kesimler için genel politikalar ve de çözüm önerileri getirmesi gereken hükümetin şovla günü geçirmeye çalışdığını iddia ederek, “ Başta Kudret Özersay olmak üzere bugünün hükümeti vergi reformu başta olmak üzere insanlarımızın ekonomik zorluklarını çözmek için hükümet politikası üreteceğine, popülizme dayalı politikalar ortaya koyarak insanlara şirin görünme çabası işine girmesi büyük talihsizliktir” dedi.

Hayat pahalılığını yansıtmanın hükümetin temel görevi olduğuna vurgu yapan Çakıcı, “Bunu yapmak yerine ‘biz maaşlarımızı farklı hayır kurumlarına bağışlama kararı aldık’ demek aslında hükümetin acizliğidir” ifadelerini kullandı.
 

banner288
Son Güncelleme: 30.07.2018 18:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boran Kültür Merkezi: “Asgari ücret, azami kölelik ücreti rakamlarında belirlenmesin”
Boran Kültür Merkezi: “Asgari ücret, azami kölelik ücreti rakamlarında belirlenmesin”
Vounous projesi’nde Çatalköy Belediyesi – UFÜ işbirliği
Vounous projesi’nde Çatalköy Belediyesi – UFÜ işbirliği
MKEP, Ayluga Sulak Alanı’ndaki yapılaşmayı protesto etti
MKEP, Ayluga Sulak Alanı’ndaki yapılaşmayı protesto etti
ARUCAD, ilk akademik yıla özel kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerine %100 veya %50 burs veriyor
ARUCAD, ilk akademik yıla özel kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerine %100 veya %50 burs veriyor
Tıp-İş: ”Hedefe ulaşmanın yolunun kısmi genel sağlık sigortasından geçmesini beklemek ne kadar gerçekçidir?”
Tıp-İş: ”Hedefe ulaşmanın yolunun kısmi genel sağlık sigortasından geçmesini beklemek ne kadar gerçekçidir?”
Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu OAB sorunları ve taleplerini iletti
Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu OAB sorunları ve taleplerini iletti
Özgürgün: “İnat ve koltuk uğruna yürütülen hükümet elle tutulur, gözle görülür hiçbir icraat yapmadı”
Özgürgün: “İnat ve koltuk uğruna yürütülen hükümet elle tutulur, gözle görülür hiçbir icraat yapmadı”
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları yarın açıklanıyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları yarın açıklanıyor
KTÖS; “Asimilasyon ve entegrasyon politikaları doruk noktada”
KTÖS; “Asimilasyon ve entegrasyon politikaları doruk noktada”
Şahali, Harmancı’yı ziyaret etti
Şahali, Harmancı’yı ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim