Çakıcı hükümeti eleştirdi: ” Tarihe adlarını altın harflerle yazdırdılar”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ( TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümeti eleştirerek, “ 4’lü koalisyon hükümetinin altı aylık süre zarfında yaptıkları zamlar ve sergiledikleri şovlarla, Kıbrıs Türk siyasi tarihine adlarını altın harflerle yazdırdıklarını “ ileri sürdü.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, özellikle orta direk ve çalışan kesimler ezilirken, 4’lü koalisyon hükümetinin tüm bunlara seyirci kaldığını savundu.

Çakıcı, icraat yapması ve ezilen kesimler için genel politikalar ve de çözüm önerileri getirmesi gereken hükümetin şovla günü geçirmeye çalışdığını iddia ederek, “ Başta Kudret Özersay olmak üzere bugünün hükümeti vergi reformu başta olmak üzere insanlarımızın ekonomik zorluklarını çözmek için hükümet politikası üreteceğine, popülizme dayalı politikalar ortaya koyarak insanlara şirin görünme çabası işine girmesi büyük talihsizliktir” dedi.

Hayat pahalılığını yansıtmanın hükümetin temel görevi olduğuna vurgu yapan Çakıcı, “Bunu yapmak yerine ‘biz maaşlarımızı farklı hayır kurumlarına bağışlama kararı aldık’ demek aslında hükümetin acizliğidir” ifadelerini kullandı.

