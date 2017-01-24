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24 Ocak 2017 Salı 13:07

Çakıcı: Hedefimiz, Birleşmelere Açık Bir Yapı

Çakıcı: Hedefimiz, Birleşmelere Açık Bir Yapı
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 Çakıcı: Hedefimiz, Birleşmelere Açık Bir Yapı


Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, temiz ve dürüst siyasilerin, partilerde çeteleşmeye karşı olanların adresi olacaklarını belirterek, hedeflerinin “birleşmelere açık bir yapı” olduğunu söyledi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Hava-Sen Başkan Burhan Atakan’ı kabul etti. Kabul’de Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu da hazır bulundu.

Parti binasında yapılan kabulde Çakıcı, ülkedeki mevcut siyasi yapının çöktüğünü belirterek, toplumda eski binaları yıkıp yeni binalar yapma istencinin doğduğunu ve TKP Yeni Güçler’in bu anlayışla ortaya çıktığını söyledi.

TKP Yeni Güçler ismini İçişleri Bakanlığı’na tescil ettirdiklerini ifade eden Çakıcı, kendilerini “Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin devamı olarak gördüklerini” ifade etti.

Çakıcı, “Yeni Güçler”in bir ek olmadığını, partinin tam isminin “Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler” olduğunu belirtti. Parti isminin Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler olması kararının, “birleşime açık bir parti olmak” olduğunu söyledi.

Çakıcı, “Diğer partilerdeki de temiz dürüst siyasilerin, partilerde çeteleşmeye karşı olanların adresi burasıdır. Hedefimiz (Partiyi) birleşmelere açık  bir yapı haline getirmektir” dedi.

Başka partilerle de görüşeceklerini kaydeden Çakıcı, “Yeni akrabalıklar, yeni partilerle işbirliklerini de bu haftadan itibaren açıklamaya başlayacağız” dedi.

KTHY ÇALIŞANLARI

Mehmet Çakıcı, bugün uçak biletlerinin zaman zaman çok pahalı olduğunu, bunun nedeninin de Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batması olduğunu söyledi.

Çakıcı, KTHY’nin yaşatılması için çalışanların yüzde 35, siyasilerin de yüzde 15 maaş kesintini kabul ettiğini ancak bu yöndeki bir önerinin dönemin hükümeti tarafından ret edildiğini anımsattı. Çakıcı, KYHY’nin batmasıyla işini kaybedenlerin devlette işe başlamasının ardından, söz konusu çalışanların haklarının iyileştirilmesi için verilen mücadeleye o dönemde muhalefette olan Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Demokrat Parti’nin de destek verdiğini ancak hükümete geldiklerinde hakların iyileştirilmesi için yapılan önerilere destek vermediğini savundu.

UBP-DP hükümeti tarafından, devlette işe başlayan eski KTHY çalışanlarının haklarının büyük bir kısmının iyileştirilmesine yönelik öneriye, eksik görmelerine rağmen destek verdiklerini belirten Çakıcı, kötü yönetimden dolayı battığı için eski KTHY çalışanlarından özür dilenmesi gerektiğini söyledi.


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