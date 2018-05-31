Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,“Devlet, toplumsal olaylara karşı duyarsız ve umursamaz” dedi.



Yazılı açıklamasında, ülkede son yıllarda artan çocuğa yönelik şiddet, taciz ve cinayet olaylarındaki ciddi artışa işaret eden Çakıcı, 2012 yılında 7 yaşındaki Mustafa Diker’in öz babası tarafından tecavüze uğrayıp katledilmesi olayını hatırlattı ve aradan geçen 6 yılda hiçbir hükümetin, çocuğa yönelik şiddet olaylarının önlenmesi ile ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını ifade etti.



Çakıcı, geçen gün yaşanan aile faciasının bunun bir yansıması olduğunu belirtti, hükümeti yaşanan trajedilerden ders çıkarmayarak gerekli önlemi almamakla ve umursamamakla suçladı.



Söz konusu olayların bütün toplumu etkileyen psikolojik travma olduğunu kaydeden Çakıcı, “Gündeme gelen bu olayları bir iki tane demeçle geçiştirme ve deve kuşu gibi kafamızı kumun altına sokmak kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.



Ruh sağlığı hizmetlerinin ülkede bugüne kadar önemsenmediğini kaydeden Çakıcı, ilkokullarda halen daha rehber öğretmen eksikliği bulunduğunu, çocuk istismarına yönelik önleme programı ve aile eğitimleri konusunda da hiçbir hükümetin herhangi bir tedbir ve önleme programı talebinde bulunmadığını kaydetti.



Son dönemlerde artan uyuşturucu bağımlılığı ve suçlarının korkutucu boyutlara ulaştığına dikkat çeken Çakıcı, bu konuda da hükümetin “üç maymunu” oynamaya devam ettiğini ve yapılacak olan çalışmalara da engel olduğunu savundu.



Çakıcı, şöyle devam etti:



“Maalesef Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Merkezi yanında bir Psikiyatri Hastanesi’nin kurulmasıyla ilgili hükümetin önünde maddi kaynakları, binası, projesi ve sözleşmesin de hazır olduğu halde, sırf siyasi nedenlerden ötürü söz konusu hastane devlet eliyle durdurulmuş ve yapılmasının önüne engel olunmuştur. Bu da gösteriyor ki siyasi çıkar ve menfaat, bu tür önleme, eğitim ve tedavi merkezlerinin kurulmasıyla ilgili niyetin önüne geçmiştir.”





“PSİKİYATRİ HASTANELERİ EKSİK”Ülkede psikiyatri hastanesi ya da merkezlerinin eksik olmasının, toplumdaki şiddet olaylarının, cinnet getiren insanların, ruh sağlığı problemlerinin tedavi edilmesine imkân vermediğini dile getiren Çakıcı, ruh sağlığı problemi yaşayan binlerce vatandaşın müracaat edebilecekleri merkezlerin eksik olması, doktor ve altyapı eksikliği nedeniyle tedavi olamadıklarını ifade etti.Ülkede bu konuda bir tek Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olduğunu belirten Çakıcı, “Açık açık belirtmem gerekirse, orada da insanlar sırada bekliyorlar, kötü muamele görüyorlar ve doktor da eksik olduğu için hastalar kötü hizmet almış oluyor. Doktor yetersizliğinden, kötü hizmetten, kötü muameleden hem de yetersiz olanaklardan dolayı hastalar zaten buraya müracaat etmek istemiyor, insanların aileleri de yakınlarını Barış Ruh Hastanesi’ne yatırmak istemiyorlar.” dedi.“HER ŞEY HAZIR… HÜKÜMET SİYASİ NEDENLERLE ENGEL OLUYOR”Çakıcı, ülkede yarı devlet-yarı özel olacak şekilde hem Uyuşturucu Tedavi Merkezi hem de Ruh Sağlığı Hastanesinin kurulması için iki yıldır çalıştıklarını ve her şeyin hazır olduğunu, fakat şuanki hükümetin sırf siyasi nedenlerden dolayı bu projeye engel olduğunu iddia etti.“BASIN DA DİKKATLİ OLMALI”Geçtiğimiz günlerde yaşanan cinayet olayı sonrasında özellikle basın ve medya kuruluşlarının haberlerinde daha dikkatli olması gerektiğine de dikkat çeken Çakıcı, söz konusu olayla ilgili olarak özellikle sosyal medyada yapılan yorumlardaki endişe verici ifadelerin özellikle küçük yaştaki çocuklarda büyük etki yarattığını, bu konuda bilirkişiler dışında hiçbir kişinin mümkün olduğunca açıklama yapmaması gerektiğini ifade etti.Çakıcı, “Zaten bu konuda hükümet de ilgisizdir. Dolayısıyla sadece anne değil devlet de suçludur. Siyasetin de sorumluluğu vardır. Ben bu olayı bugünün sorunu olarak görmüyorum. Hastanelerin açılmasını, bilimsel çalışmaları önleyen bir anlayış ile karşı karşıyayız. Hükümet edenler bir an önce ülke insanının ve toplum psikolojisinin içinde bulunduğu duruma derhal müdahale ederek, gerekli çalışmaları yapması ve bu konuda toplumun tüm kesimi ile iş birliğini arttırması gerekmektedir”dedi.